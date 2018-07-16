Dolandırıldığını sandı, lüks otomobili kaptı!

Kampanyaya kapsamında 24 Şubat-20 Haziran tarihlerinde İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa ve İzmir Adnan Menderes havalimanlarının geliş katındaki ilgili mağazalardan alkol ve tütün ürünleri dışında, 50 avro ve üzerinde harcama yapan tüm müşterilerin katıldığı, "Lexus RC F Carbon" otomobilin çekilişi yapıldı. Yapılan çekilişte Cansu Yıldız 1 milyon 210 bin değerindeki arabanını sahibi oldu.

"ARADIKLARINDA DOLANDIRICI ZANNETTİM": Atatürk Havalimanı'nın Dış Hatlar Geliş Terminalindeki ATÜ Duty Free mağazası önünde yapılan törende konuşan talihli Cansu Yıldız, “ Duyduğumda inanamadım. Alışverişi arkadaşım yaptı ben çekilişe girdim. O da çok şaşırdı ben de çok şaşırdım. Aslında çok şanslı değilim ama bügünden sonra şanlıyım. Araç bugün üzerime geçti. Parfüm aldık 89 Avro'ya. Arabayla ilgili henüz bir plan yapmadım. Yarış yapan birine verebiliriz. İlk aradıklarında kötü bir tepki verdim. Beni dolandırıyor musunuz? dedim. Evraklarımı da saklıyordum. Gazetede yayınlandı. Şirketi arayınca inandım"dedi.





