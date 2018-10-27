Dolandırıcıların her şeyleri sahte ama operasyon gerçek!

ANKARA'da göçmenlerin Türkiye'de ikamet ve çalışma izni almak, varlıklarını Türkiye'ye getirmek gibi işlemlerini gerçekleştirdikleri resmi sitenin sahtesi açılarak dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

BENZER SİTE KURDULAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün "www.goc.gov.tr" internet sitesine benzeyen "www.giv.com.tr" uzantılı sahte site açtıkları belirlendi.

ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Çalışma sonucu şüphelilerin faaliyetlerini Çankaya Atatürk Bulvarı'ndaki iş hanında kurdukları bürodan yürüttükleri tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 14 kişi gözaltına alındı, dolandırıcılıkta kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi. Şüphelilerden patronlar Ali Emre T. ve Hüseyin E. ile Yunus Y. tutuklandı, muhasebeci Cemre Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büroda müşteri temsilcisi oldukları öğrenilen diğer şüpheliler ise savcılıkça salıverildi.

SAHTE ÇALIŞANA 8 BİN TL MAAŞ

Zanlı Yunus Y'nin olası polis operasyonunda kendisini iş yeri patronu olarak tanıtacağı, bu görevi dolayısıyla kendisine maaş bağlandığı belirlendi. Bürodaki müşteri temsilcilerinin ise 2 bin lira maaş ve aylık 8 bin liraya kadar primle çalıştıkları anlaşıldı. Polis ekipleri, zanlıların, işlemlerini gerçekleştirmek için kendileriyle irtibat kuran kişilerden 410 lira aldıklarını tespit etti.

GOOGLE REKLAM DA VERMİŞLER

Dolandırıcılık çetesinin, gece saatlerinde internet arama motoruna reklam vererek sahte sitenin arama sonuçları kısmında ilk sırada yer almasını sağladıkları belirlendi.