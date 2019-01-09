  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYeni yaşamınız, yeni standartlarınız
eposta yazdır zoom+ zoom-

Dolandırıcılar işbaşında! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın

Dolandırıcılar işbaşında! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın

Çeşitli konularda mesajlar atılarak tuzak kuran ve böylece kişilerin oldukça yüksek miktarlardaki paralarını çalan dolandırıcılar 'WhatsApp Gold' ile bir kez daha harekete geçti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 09-01-2019 01:36 - Güncelleme: 09-01-2019 01:36

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta geçtiğimiz yıl ortaya çıkan WhatsApp Gold adlı uygulamaya ilişkin mesajlar yeniden ortaya çıktı.

WhatsApp üzerinden gönderilen mesajlar ile WhatsApp'ın Gold versiyonuna geçiş yapılarak çok daha avantajlı bir şekilde uygulamayı kullanılabileceği belirtilirken bu mesajdaki linklere tıklayan kişiler uygulamayı indirerek tamamen savunmasız bir hale geliyor.

Telefona ya da bilgisayarlara kurulan bu tür uygulamalar ile birlikte kişilerin tüm kişisel bilgileri ya da yaptığı online alışverişlerde kredi kartı bilgilerinin alınması mümkün olurken bu tür durumlar da kişilerin mağdur duruma düşmesine neden oluyor.

MESAJDAKİ LİNKLERİ AÇMAYIN: Son dönemlerde sıkça görülmeye başlanan WhatsApp mesajları ile ilgili açıklamalar yapılırken kişilerin bu tür mesajlara inanmaması gerektiği ve hiçbir şekilde bu mesajlardaki linklerin açılmaması gerektiğini belirtildi.

Uzmanlar, kısa süre içerisinde çok hızlı bir şekilde yayılan bu mesajlara karşı kişilerin mesajı göndereni engellemesi ve bu kişiler ile görüşmemesi gerektiğini hatırlatıldı.

Arkadaş listenizden böyle bir mesaj geldiğinde kesinlikle herhangi bir uygulama yüklemesi yapmayarak kendinizi güvence altına alabilirsiniz.

Zira Kullanıcıları virüslü bir uygulamaya yönlendiren WhatsApp Gold linki, aktarılan bilgilere göre oldukça tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor.

Uzmanlar WhatsApp'ın Gold adı altında bir uygulaması olmadığını belirterek bu tür uygulama ve güncellemelere karşı vatandaşları uyardı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Dolandırıcılar işbaşında! WhatsApp'ta sakın bunu yapmayın haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro