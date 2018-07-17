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Dolandırıcılar birbirilerini de dolandırmış

Dolandırıcılar birbirilerini de dolandırmış

ADANA merkezli 10 ilde telefonla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla tutuklanan 43 şüpheliden bazılarının "birbirlerini de dolandırdığı" ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 10:38 - Güncelleme: 17-07-2018 10:38

Bankadan 137 bin lira çektikten sonra diğer şüphelilere "sistemde oluşan bir sıkıntıdan dolayı para çekemediğini" söyleyen zanlının, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Doladırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, 5 Nisan'da Adana merkezli 10 ilde düzenlediği "Son Alo" adlı operasyonda tutuklanan şüphelilerin birbirlerini de dolandırdığı tespit edildi.

Zanlılardan İsmet A. ve Mert A'nın, Osman K'nın hesabına yatırılan 247 bin lirayı çekmek için bankaya gittiği, burada Osman K'nın şüphelileri kandırarak kaçtığını belirlendi.

Bankadan 137 bin lira çeken Osman K'nın, sistemsel bir sıkıntıdan dolayı parayı çekemediğini söylediği İsmet A. ve Mert A'nın dalgınlığından faydalanarak kendisini bekleyen otomobille kaçtığı ortaya çıkarıldı.

O anlar, bir iş yerinin güvenlik kameralarına da yansıdı. Bankada kalan 110 bin lira ise polis tarafından sahibine teslim edildi.

250 KİŞİNİN DOLANDIRILMASI ENGELLENMİŞTİ
Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerini polis, asker ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdığı ileri sürülen şahıslara yönelik 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından 5 Nisan'da Adana'nın yanı sıra İstanbul, Ankara, Eskişehir, Edirne, Gaziantep, İzmir, Mersin, Osmaniye ve Şanlıurfa'da 73 adrese şafak vakti operasyon düzenlemiş, 61 kişiyi gözaltına almıştı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü tutuklanmış, 18'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Operasyonda 15 mağdurun 600 bin lirasının dolandırıldığı tespit edilmiş, teknik takip sayesinde 250'ye yakın kişinin yaklaşık 15 milyon lira dolandırılmasının engellendiği öğrenilmişti.

KURBANLARINI ÖZEL PROGRAMLA ARAMIŞLAR
Öte yandan, şüphelilerin telefonla dolandırıcılık için çağrı merkezi kurdukları, özel programla aradıkları kişilerin cihazlarında farklı numaralar görünmesini sağladıkları tespit edilmişti.

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Kaynak : AA

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