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Doktorun evine uyuşturucu baskını

Tuzla'da uyuşturucu yapımında kullanılan hint keneviri yetiştirdikleri belirlenen doktor ve teknisyenin evine baskın düzenlendi. Operasyonda iki kişi gözaltına alınırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen doktor tutuklandı.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 21:46 - Güncelleme: 29-04-2018 21:46

İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen acil doktoru ile acil tıp teknisyeni düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu satıcılarının eve düzenek kurdukları ve hint keneviri yetiştirdikleri belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

DÜZENEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Dairede yapılan aramalarda 130 kök dişi Hint keneviri, 172 adet extaccy uyuşturucu hap, 5 adet sigara içinde uyuşturucu, 5 bin 5 TL para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.Yakalanan acil doktoru B.S. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, S.S. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Operasyon anı ve arama anı saniye saniye polis kamerasına yansıdı.

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