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Doktoru sokak ortasında bıçaklayıp sopayla dövdüler

Doktoru sokak ortasında bıçaklayıp sopayla dövdüler

İstanbul Bahçelievler’de görevli olduğu sağlık merkezinden çıkıp evine giden doktor Ebubekir Aslan, 3 kişinin bıçaklı ve sopalı saldırısına uğradı. Yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

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Eklenme Tarihi: 16-02-2018 22:53 - Güncelleme: 17-02-2018 00:45

İstanbul Bahçelievler 1 No’lu Göçmen Sağlık Birimi’nde görevli 43 yaşındaki doktor Ebubekir Aslan, mesai bitimi sağlık merkezinin hemen karşısındaki bakkal dükkanına uğradı. Alışveriş yapıp buradan ayrılan Aslan, evine doğru yürümeye başladı. Kendisini takip eden 3 kişi, Aslan’ı sokakta durdurdu ve bacağından bıçakladı. Saldırganlar, Ebubekir Aslan’ı sopayla da darp ettikten sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan doktoru Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sağlık merkezinin karşındaki bakkalı işleten Hidayet Aşkın Ayhan, doktor Ebubekir Aslan’ın olaydan dakikalar önce alışveriş yaptığını, ellerinde sopalar bulunan saldırganların da 3 kişi olduğunu belirtti.

SALDIRIDAN DAKİKALAR ÖNCE...

Ebubekir Aslan’ın, olaydan önce bir bakkal dükkanına girip alışveriş yaptığı anlar da güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, kapüşonlu olduğu görülen Aslan bakkala girip alışveriş yaptıktan sonra evine doğru yola çıkıyor.

POLİS SALDIRGANLARI ARIYOR

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • vatandaş 17 Şubat 2018 01:24 etraf manyak ve sapıklarla dolu,saldırgan alçaklar bulunup en ağır cezalar verilmeli.

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