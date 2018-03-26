Doktorlar öneriyor! İşte kalsiyumun faydaları

Kalsiyum hangi besinlerde bulunur? Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir sorusu son günlerde en çok merak edilen sorular arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda kalsiyum ağırlıklı besinler tüketmek, zayıflamaya ve çeşitli kanser hastalıklarının önlenmesine yardımcı oluyor. Kalsiyum takviyeleri dışında kalsiyumun bulunduğu besinleri tüketerek bu ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir diyorsanız işte cevapları…Kalsiyum nelerde bulunur, kalsiyumun bulunduğu besinler ve faydaları nelerdir son zamanlarda internet ortamında en çok aranan sorular arasında yer alıyor. Kalsiyum vücudumuzun ihtiyacı olan en önemli mineraller arasında yer almaktadır. Vücudumuzdaki kalsiyumun neredeyse yüzde 99'u kemik ve dişlerin yapısında saklanmaktadır.

Kalsiyum eksikliği neden olur? 1- Kalsiyum içeren gıdaların az miktarda tüketilmesi 2- D vitamini yönünden eksik gıdalarla beslenmek 3- Çok fazla tuz tüketimi 4- Böbreklerde meydana gelen kronik hastalıklar 5- Magnezyum eksikliği 6- Kanser ve kortizon içeren ilaçlar kullanmak Yaş aralığına göre günde ne kadar kalsiyum alınmalıdır? Kalsiyum faydalı bir mineral olmasının yanında fazla alındığında sağlık açısından ciddi tehtid oluşturabilir. Bu nedenlerden dolayı sizlere yaş aralığına göre kalsiyum beslenme tablosunun nasıl olması gerektiğini açıklayacağız. 0-12 ay (sadece anne sütü ile beslenmemiş) 525mg1-3 yıl 350mg4-6 yıl 450mg7-10 yıl 550 mg11-18 yaş - erkekler 1000mg11-18 yaş - kızlar 800mgYetişkinler (19+) 700mgHamile kadın 700mgEmziren kadınlar 700 mg + 550 mg

Kalsiyum hangi besinlerde bulunur?

1) Çiğ Süt 1 bardak: 300 mg 2) Kale (pişirilmiş) 1 fincan: 245 mg 4) Yoğurt veya Kefir 1 kase : 300 mg 5) Brokoli ½ fincan pişmiş: 93 mg 6) Su teresi 1 fincan: 41 mg 7) Peynir 2 dilim peynir: 224 mg 9) Bamya 1 fincan: 82 mg 10) Badem 1 avuç: 76 mg Genel olarak, çiğ süt ve yeşil sebzelerde en yüksek miktarlarda kalsiyum besin kaynakları bulunur. Fasulyeler ve mercimek Fasulyenin siyahı, beyazı ya da akrabası (bezelye, maş, börülce) hiç ama hiç fark etmiyor, fasulyegillerin hepsi bol miktarda kalsiyum ihtiva ediyor. Mercimekgiller ailesinin de (yeşil, kırmızı) kalsiyum zengini besinler olduğunun altını çizelim. Fasulye ve mercimek zaten akraba besinler ve hepsinin de içinde kalsiyum kadar bol miktarda demir, çinko, magnezyum, potasyum ve folat var.

Sebzeler.Bitkisel kalsiyum kaynakları arasında sebzeleri de göstermemek yanlış olur. Özellikle yeşil ve posası bol sebzelerde, en çok da lahanagiller (lahana, karnabahar), ıspanak ve pazıda kalsiyum bulunuyor. İncir Belki şaşıracaksınız ama incir de güçlü bir kalsiyum kaynağı. Muhtemelen kalsiyumdan en zengin meyvelerin başında da o var. Tabii ki bir tanesinin bile neredeyse 10 gram fruktoz ve de 40-50 kalori içerdiğini unutmamanız günde 1-2 incirle yetinmeyi bilmeniz lazım.



