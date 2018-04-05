Doktora bak sen! Tüp bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı!

ABD'de bir kadın, soyağacı sitesine DNA'sını gönderince büyük bir şokla karşılaştı... Genç kadın, gerçek babasının hem anne ve babasının tüp bebek tedavisini hem de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor olduğunu öğrendi.

Doktora bak sen! Tüp bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı!

ABD'de Kelli Rowlette adlı bir kadın, ancestry.com (soyağacı.com) adlı internet sitesine DNA'sını göndermesiyle gerçek babasının, hem anne ve babasının tüp bebek tedavisini hem de kendi doğumunu gerçekleştiren doktor olduğunu öğrendi. Gerald E. Mortimer adlı doktorun, 36 yıl önce uyguladığı tüp bebek tedavisi sırasında kendi spermini kullandığını öğrenen aile doktor aleyhine dava açtı.

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Doktora bak sen! Tüp bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı!

Amerikan basının gündemine düşen davada Kelli Rowlette adlı 36 yaşındaki kadının Ancestry.com internet sitesinden gelen sonuçlara önce inanmadığı aktarılıyor. Dava dosyasına göre 1980'lerde Howard Fowler and Sally Ashby adlı çift, doğurganlık sorunları yaşamaları üzerine Idaho'daki Gerald E. Mortimer adlı doktor tarafından tedavi görmeye başlıyor.

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Doktora bak sen! Tüp bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı!

MAVİ GÖZLÜ KAHVERENGİ SAÇLI UZUN BOYLU OLSUN... Uygulanacak tüp bebek tedavisi kapsamında baba Fowler'ın sperm sayısının az olması dolayısıyla hem Fowler'ın hem de bir donörün sperminin kullanılmasına karar veriliyor. Çift, donörün, üniversitede okuyan, 1,80 boyunda, kahverengi saçlı ve mavi gözlü bir erkek olması talebinde bulunuyor. Doktorun bu özelliklere uyan birinin bulunduğunu söylemesiyle tedavi uygulanıyor. Ancak çift kızları Rowlette'e tüp bebek tedavisi gördüklerinden hiçbir zaman bahsetmiyor.

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Doktora bak sen! Tüp bebeğin babası tüp bebek doktoru çıktı!

TAŞINIRLARKEN AĞLAMIŞ... Bu yüzden Rowlette, Ancestry.com'dan gelen sonuçlarda 800 kilometre uzakta yaşayan bir doktorun adının babası olarak çıkmasını internet sitesinin güvenilmezliğine yoruyor ve bunu annesi Sally Ashby'ye anlatıyor. Ancak anne Ashby, doktorun adını görünce gerçeğin ne olduğunu anlıyor. Anne Ashby, sonraki yıllarda da doktoru olmaya devam eden Mortimer'ın, aile olarak Washington'a taşınma kararı aldıklarında ağladığını anımsıyor ve doktorun kızının babası olduğunu bildiğini anlıyor. Çift daha sonradan boşanmış olduğu için anne Ashby, bu durumu eski eşi Howard Fowler'a anlatıyor. Dava dosyasına göre bu gerçeği öğrendikten sonra yıkılan çift, kızlarına şüphelendikleri bu durumu anlatmamaya kararı veriyor.

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