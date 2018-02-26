Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

ZONGULDAK'ta aile sağlığı merkezinde görev yapan doktor Hasan Koca'nın darp edilmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1'i uzman çavuş 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde bir doktorun feci şekilde darbedilmesine ilişkin gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı. Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'nın darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan uzman erbaş Mustafa B. ile Tarkan Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler, güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Savcılık sorguları tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

Şüpheliler, doktor Hasan Koca'yı 23 Şubat'ta, saat 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araçlarına aldıklarını anlattı. Şüphelilerin, "Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Kendisi daha sonra bize ahlaksız teklifte bulununca darp ettik. Darp etmemizin ardından yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık" iddialarında bulunduğu öğrenildi.

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Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

DOKTOR YOĞUN BAKIMDA: Bu arada doktor Hasan Koca'nın kafasına aldığı darbelerin yanı sıra bırakıldığı yerdeki soğuk nedeniyle yoğun bakımda kaldığı öğrenildi.

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Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

NE OLMUŞTU?: Acılık Aile Sağlık Merkezi'nde görevli Doktor Hasan Koca'dan 22 Şubat'ta haber alamayan yakınları, durumu polis ve jandarmaya bildirmiş, Koca'nın bulunması için harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Örencik köyü yakınlarında yerde yatan bir kişi olduğu ihbarı üzerine bölgeye gitmişti.

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