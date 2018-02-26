Doktor yoğun bakımda: Uzman erbaş ve arkadaşı tutuklandı!

Şüpheliler, doktor Hasan Koca'yı 23 Şubat'ta, saat 02.30 gibi otostop yaptığı sırada bir alışveriş merkezi önünden araçlarına aldıklarını anlattı. Şüphelilerin, "Araca aldığımızda alkollüydü, biz de alkol almıştık. Daha sonra Kozlu ilçesinde orman yoluna gittik. Burada alkol almaya devam ettik. Kendisi daha sonra bize ahlaksız teklifte bulununca darp ettik. Darp etmemizin ardından yol kenarına bırakarak olay yerinden uzaklaştık" iddialarında bulunduğu öğrenildi.