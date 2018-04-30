Doktor ve teknisyeni fena basıldı her şey uluorta...

İSTANBUL Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda acil doktoru ile acil tıp teknisyeni yakalandı. Eve baskın düzenleyen polis ekipler, gördükleri karşısında hayrete düştü. İşte o anlar...

İSTANBUL Tuzla'da polisin bir daireye düzenlediği operasyonda acil doktoru ile acil tıp teknisyeni yakalandı. Eve baskın düzenleyen polis ekipler, gördükleri karşısında hayrete düştü. İşte o anlar...

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda 24 Nisan Salı günü Tuzla Aydıntepe Mahallesi Edebali Caddesi'nde bir daireye yapılan operasyonda acil doktoru B.S. ve acil tıp teknisyeni S.S. isimli 2 şüpheli yakalandı.

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Dairede yapılan aramalarda 130 kök dişi Hint keneviri, 172 adet extacy uyuşturucu hap, 5 adet cigaralık içinde uyuşturucu, 5 bin 5 TL para ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan düzenekler ele geçirildi.

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