Doktor öğretim üyesi maaşı 2018 zammı ne kadar oldu?

Doktor öğretim üyesi maaşlarına iyileştirme yapılacak. YÖK yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre doktor öğretim üyeleri maaşlarına 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yardımcı doçent kadrosunun kaldırılarak, "doktor öğretim üyesi" kadrosuna geçenlerin maaşlarında 100 liranın üzerinde iyileştirme yapılacağı belirtildi.

YÖK yetkililerinden edindiği bilgilere göre, "yardımcı doçentlik" kadrosu yerine "doktor öğretim görevlisi" kadrosunun ihdas edilmesine yönelik kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulmasının ardından doktor öğretim üyesi kadrosuna geçeceklerin maaşlarına yönelik karar alındı.

Buna göre, doktor öğretim üyelerinin maaşlarında kısmi bir iyileştirmeyle maaşlarda 100 liranın üzerinde artış yapılacak.