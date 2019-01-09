Doktor meme muayenesinde gizlice çekip paylaştı skandal görüntüler

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun meme muayenesi sırasında gizlice çekilen çok sayıda görüntü internete düştü.

Doktor meme muayenesinde gizlice çekip paylaştı skandal görüntüler

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir doktorun muayene sırasında gizlice çektiği çok sayıda kadına ait görüntüler yabancı bir sosyal paylaşım sitesinde paylaşıldı. Rusların kurduğu ünlü arkadaşlık sitesinde dolaşanların dikkatini, İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı'ndaki bir muayene odasında gizlice çekilen çıplak kadın görüntüleri çekti. Olayın perde arkasından bilişim bölümü çıktı. İşte yeni gelişmeleriyle şok olay:

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Doktor meme muayenesinde gizlice çekip paylaştı skandal görüntüler

Kendisine ulaşan ihbar sonrası araştırma yapan DHA muhabiri, sitede meme muayenesi olurken çekilen çok sayıda Türk kadının doktor tarafından üzerindeki yada masa üstündeki gizlice çekilen görüntü ve fotoğraflarının yakın zamanda isimleriyle paylaşıldığını gördü.

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Doktor meme muayenesinde gizlice çekip paylaştı skandal görüntüler

GÖRÜNTÜLERE DOKTOR DA YANSIYOR
18 Aralık 2018'de paylaşılan görüntüde genç bir kadını muayene eden doktorun, "Hocama göstermek için bir fotoğraf almam gerekiyor" dediği duyuluyor. Görüntüleri paylaşan kişinin takip ettiği sayfalar arasında çok sayıda porno içerikli hesaplar da yer alıyor.

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Doktor meme muayenesinde gizlice çekip paylaştı skandal görüntüler

Yabancı rumuz kullanan kişi tarafından yapılan paylaşımlarda görüntüleri çeken doktorun da karelere yansıması, görüntülerin üçüncü bir kişi tarafından ele geçirildiği ihtimalini de akıllara getiriyor.

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