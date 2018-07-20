Doktor hasta yakınlarını böyle azarladı!

ŞANLIURFA genelinde darp edilen doktor konuşurken bu defa hastalar doktorun tepkisine uğradı. Eski OSM Hastanesinde henüz ismi öğrenilmeyen doktor hasta yakınlarına tepki göstererek "Bu hastaya bakmıyorum" ifadelerini kullandı. Bir başka vatandaş ise cep telefonu ile bu anları kaydetti.

Doktorun başında parke taşı parçalamıştı! Görüntüler ortaya çıktı

Görüntülerden sonra vatandaşlar doktorların hastalara bu tip davranışlarından dolayı haklarında işlem yapılması gerektiğini dile getirdi. Henüz ismi öğrenilemeyen hasta yakınları hastanede doktorun hastaya bakmamasından dolayı tepki gösterdi. Uzun süre arbede yaşayan hasta yakını, doktorun tepkisi üzere hakkında gereken işlemi yapacağını ifade ederek hastaneden ayrıldı.