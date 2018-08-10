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Doğuş'tan kredi borcu açıklaması

Doğuş'tan kredi borcu açıklaması

Doğuş Grubu, kredi borcu yapılandırma işlemleriyle ilgili olarak, "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı" açıklamasını yaptı.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 14:54 - Güncelleme: 10-08-2018 14:54

Doğuş Grubu, bankalarla refinansman işlemlerinin olumlu sonuçlandığını ve ilgili bankaların şu an kendi iç süreçlerini yönettiğini duyurdu.

Doğuş'tan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Refinansman için eş lider bankalarla anlaşma sağlandı. Türkiye'ye yatırım yapmak birinci önceliğimizdir...

Türkiye'de değişimin öncüleri arasında yer alan Doğuş Grubu, sahip olduğu geniş hizmet, bilgi ve iş birliği ağını hedeflerine ulaşmak için en etkin şekilde kullanmakta ve Türkiye'ye yatırım yapmayı en birinci önceliği olarak görmektedir.

Değişen dünya dinamiklerine uyum süreçleri kapsamında paydaşlarımızla yürüttüğümüz çalışmalar hedeflenen şekilde ilerlemektedir. Bu çerçevede bankalarla görüşmelerimize ilişkin olarak; eş lider bankalarla refinansman işlemimiz konusunda anlaşma sağlanmıştır. Bankalarımızın kendi iç süreçleri devam etmektedir.

Doğuş Grubu'nun vizyonu; Türkiye'nin bir dünya markası olma yolundaki gayretleri ve çalışmaları ile paralel şekilde devam edecektir."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • D21 10 Ağustos 2018 15:06 Biz de yedik! Bankalar vatandaşı soysun senin gibilerine bedava versin. Sonra da yurtdışına gitsin...

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