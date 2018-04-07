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Doğuş Holding borç yapılandırması istedi

Doğuş Holding borç yapılandırması istedi

TÜRKİYE’NİN önde gelen holdinglerinden Doğuş Holding bankalarla masaya oturdu ve borç yapılandırması istedi.

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Eklenme Tarihi: 07-04-2018 08:32 - Güncelleme: 07-04-2018 08:32

Geçen aylarda da Yıldız Holding’in 10 banka ile masaya oturmuş 6 milyar dolar civarındaki borcunun yeniden yapılandırılması için Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti.
Hürriyet gazetesinin haberine göre Doğuş Holding de bankalarla görüşme talep etti ve “Ülker’e yaptığınızı bana da yapın” dedi. Doğuş Holding’in Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderdiği 2017 yılı bilançosuna göre holdingin bankalara 23.5 milyar liralık borcu bulunuyor. Dünkü dolar kuruna göre yaklaşık 5.8 milyar dolarlık bir borç söz konusu. Yine yayımlanan bilançoya göre Doğuş Holding geçen yıl 2.8 milyar lira zarar etti. 2016 yılı zararı ise 2.0 milyar lira idi. Holding, geçen yıl Garanti Bankası’ndaki hisselererini İspanyol ortağı BBVA’ya 3.3 milyar liraya satmıştı.

GÖZLER BANKALARA ÇEVRİLDİ
Edinilen bilgiye göre Doğuş Holding’in bu yapılandırma talebi büyük ölçüde şirketlerinin zararları ve kur farkından kaynaklandı. Bir süredir bankacılık kulislerinde konuşulan ‘yapılandırma talebi gelebilir’ söylentilerinin gerçeğe dönüşmesi sonrasında şimdi, gözler bankaların bu talebe karşı nasıl bir yöntem izleyeceğine çevrildi.

Öte yandan daha önce Yıldız Holding de borç yapılandırması için başvurmuştu. Ardından Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker konuyla ilgili çalışanlarına gönderdiği mektupta söz konusu 6 milyar dolarlık kredi borcunun 1 milyar dolarlık kısmının yeniden yapılandırılması konusunda anlaşma sağlandığını belirtmişti. Yıldız Holding, bankalarla kredilerinin refinansmanı için görüşmeleri yürütmek üzere Yapı Kredi’yi lider düzenleyici banka seçmişti. Ardından Yapı Kredi ile mutabakat zaptı imzalamıştı. Yapı Kredi’den yapılan açıklamada, “Türkiye ekonomisini güçlü kılmayı ve Türk markalarını daima desteklemeyi hedefleyen Yapı Kredi olarak Yıldız Holding’in kredi kullanım stratejilerindeki değişiklik doğrultusunda düzenlenecek sendikasyon kredisi için ‘Yetkilendirilmiş Lider Düzenleyici Banka’ olarak seçilmiş bulunmaktayız. Kurulduğumuz 1944 yılından günümüze kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemiz ekonomisine değer katan tüm firmaları desteklemeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verilmişti.

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