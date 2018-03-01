  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğuş Grubu'nda görev değişimi sürüyor

Doğuş Grubu'nda görev değişimi sürüyor

Doğuş Grubu'nda yönetim katındaki değişiklikler devam ediyor. Geçtiğimiz yıl başlayan değişimin ardından Doğuş Yayın Grubu’nda başkanlık düzeyinde değişiklikler yaşandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 01-03-2018 00:14 - Güncelleme: 01-03-2018 00:14

Geçtiğimiz yıl sonunda Doğuş Otomotiv bünyesindeki markalarda yaşanan genel müdür değişikliklerinin ardından dün de Doğuş Yayın Grubu’nda başkanlık düzeyinde değişiklikler yaşandı.

Doğuş Yayın Grubu'nun 21 yıldır Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı sürdüren Erman Yerdelen görevinden ayrılırken, boşalan Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine Aclan Acar getirildi. Aclan Acar, 2006 yılından beri Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekteydi.

Acar’ın yerine ise Doğuş Otomotiv CEO’su Ali Bilaloğlu atandı. Bilaloğlu hem Başkanlık hem CEO’luk görevini birlikte yürütecek.

Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, görev değişimi hakkında çalışanlarına şu duyuruyu yaptı:

ERMAN YERDELEN ABİM

“Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığını; 1996 yılından itibaren icra eden, hepimizin çok saydığı ve sevdiği Erman Yerdelen abim bu görevinden kendi talebi doğrultusunda ayrılmıştır. Sayın Erman Yerdelen bundan sonra grubumuzdaki çalışmalarını Doğuş Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Tüvtürk Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam ettirecektir.

Grubumuza geldiği andan itibaren çok değişik sektörlerimizde başarılara ulaşan ve Otomotiv Grubumuzu Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden biri haline getiren yakın çalışma arkadaşım Sayın Aclan Acar, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenecektir.

Sayın Aclan Acar’ın Doğuş Yayın Grubuna geçmesini takiben; Doğuş Otomotiv CEO’su Sayın Emir Ali Bilaloğlu Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığı’na atanmıştır. Sayın Bilaloğlu her iki görevi birlikte yürütecektir. Doğuş Grubunun bugünlere gelmesinde büyük emeği geçen Sayın Erman Yerdelen’e bugüne kadar verdiği katkılardan ötürü teşekkür ederim. Bayrağı devir alan Sayın Aclan Acar’a da hem Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı olarak hem diğer sektörlerimizdeki görevlerindeki katkılarından ötürü teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dilerim.

Doğuş Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenen başarılı ve yakın çalışma arkadaşım Sayın Emir Ali Bilaloğlu’nu da gönülden tebrik ediyor, kendisine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. “

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğuş Grubu'nda görev değişimi sürüyor haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro