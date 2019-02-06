Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

Aile içindeki tartışmalarda kimi zaman çocukların 'Doğururken bana mı sordun' tepkisi artık bir mahkeme davası oldu. İlginç olay Hindistanda yaşandı.

Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

HİNDİSTAN'da giderek büyüyen, kendilerini ‘İnsanoğlunun Nesli Tükensin Hareketi’ (VHEM) olarak tanımlayan ve ‘rızası olmadan dünyaya getirilmiş bir yaşamın dünyaya getirilmemesi gerektiği’ görüşünü savunan bir guruba mensup 27 yaşındaki Raphael Samuel, ‘rızası olmadan dünyaya getirildiği’ için anne ve babasını mahkemeye vermeye hazırlanıyor.

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Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

Hindistan’ın Mumbai şehrinde yaşayan Samuel, Hindistan’da yayın yapan The Print dergisine, anne ve babasını neden mahkemeye vermeye hazırlandığını anlattı. Çocukların anne-babalarına hiçbir şey borçlu olmadığını belirten Samuel "Ebeveynlerimi seviyorum ve onlarla harika bir ilişkimiz var. Ancak, kendi keyif ve zevkleri doğrultusunda beni dünyaya getirdiler" dedi.

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Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

Şu ana kadar hayatının çok iyi ve güzel geçtiğine de değinen Samuel şu ifadeleri kullandı: "Fakat bir yaşamı okula gidip kariyer yapma saçmalığına maruz bırakmak için iyi bir neden göremiyorum, özellikle de var olmayı kendisi seçmemişken. Hindistanlılar bilmelidir ki, çocuk sahibi olmamak da, anne ve babanızdan sizi neden dünyaya getirdiklerine dair bir açıklama istemek de seçenekler arasındadır”

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Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

Samuel’in bu görüşüne ‘anti-natalizm’ deniyor ve anti-natalistler, çocuklara ya da hayata karşı olumsuz bir görüşe sahip olmamakla birlikte, ‘isteyerek doğmayan ve hayatta olmanın getirdiği zorluklarla mücadele etmeye zorlanmış bir çocuğu, kimsenin doğurmaya hakkı yoktur’ görüşünü savunuyorlar.

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