Doğururken bana sormadılar diye ailesine dava açtı

Şu ana kadar hayatının çok iyi ve güzel geçtiğine de değinen Samuel şu ifadeleri kullandı: "Fakat bir yaşamı okula gidip kariyer yapma saçmalığına maruz bırakmak için iyi bir neden göremiyorum, özellikle de var olmayı kendisi seçmemişken. Hindistanlılar bilmelidir ki, çocuk sahibi olmamak da, anne ve babanızdan sizi neden dünyaya getirdiklerine dair bir açıklama istemek de seçenekler arasındadır”