Doğurganlığı arttıran besinler!

Zeytinyağın faydaları saymakla bitmez. Kaliteli yağlar doğurganlığı arttırdığını dile getiren Diyetisyen Neslihan Aktepe önemli açıklamalarda bulundu.

Doğurganlığı arttıran besinlerin başında gelen Zeytinyağının dışında madem, Balık yağı, Hindistan cevizi yağı gibi kaliteli besinler bulunmaktadır. Kaliteli yağları seçerek doğurganlığı arttırabilirsiniz. Kaliteli yağ içeren besinlerden avokado içerisindeki E vitamini sayesinde sperm ve yumurta hücrelerinin kalitesini arttırır. Badem üreme sistemi için önemli olan çinko ve arjinin içerir.

Zeytin yağının yapısındaki tekli doymamış yağ asitleri doğum oranının %40 arttırmaktadır. Balık yağındaki omega 3 yağ asitleri sperm ve yumurta hücrelerinin yağ profillerini iyileştirir. Her gün üç dört tam ceviz kadınlarda rahim için sağlığını korurken, erkeklerde sperm hareketliliği, kalitesi ve canlılığını arttırmaya yardımcıdır. Hindistan cevizi yağı ise üreme hormonlarının üretiminde aktif rol oynamaktadır.

Kaynak: cevapla.tv