Doğumu ebeler mi yapar doktorlar mı?

Geçtiğimiz günlerde normal doğumu teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda en önemli adımın ebeler yetiştirmek ve her gebeye bir ebe temin edebilmek olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, doğum sırasında ebelerin üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

“HEDEFİMİZ EBE SAYISINI ARTTIRMAK”

Bu durumun ülkemizde ve dünyada sezaryen doğumların artmasına sebebiyet verdiğini ifade edenProf. Dr. Moraloğlu Tekin, “Çünkü ebeler çok sabırlıydı, anneyle birlikte doğum anına kadar vakit geçirirdi. Ama doğumlarda bile rolleri çok azaltılınca farklı alanlarda istihdam edilmeye başlandılar. Bu da hastanelerdeki ebe sayısının azalmasına sebebiyet verdi. Şimdi ise ebelerimizi tekrar doğum ortamlarına çekmeye, yine hastane ortamlarında istihdam edebilmeye çalışıyoruz. Şu anki ebe sayımız bunun için yeterli değil ama pek çok ebelik bölümü açıldı. Bundan sonraki hedefimiz ebe sayısını arttırarak onlara eski aktif görevlerini iade etmek olmalı” diye konuştu.

DOĞUM SANCILARI İÇİN JAKUZİ

Hamilelerin birçok imkandan faydalanmak istediğinin de altını çizen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Mümkünse pek çok alternatifin sunulduğu merkezler, mahremiyetin sağlandığı tek kişilik odalar isteniyor. Bizim hastanemizde buna yönelik olarak suda doğum merkezlerimiz var. 4 tane ünite açtık. Anne adayı ağrılarının en aktif olduğu dönemde odasındaki jakuziye girerek rahatlayabiliyor. Çıkıp özgürce hareket edebiliyor, yatağa bağımlı kalmıyor. Ama yanlarında da hep bir ebe oluyor” diye konuştu.



“SEZARYEN BİR AMELİYATTIR, DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL”

Sezaryen doğum hakkında da bilgi veren ve hiç ağrı çekmeden, günü ve saati belli olarak gerçekleşen doğumlarda annede ve bebekte salgılanması gereken stres hormonları salgılanmadığı için doğumdan sonra bebekte bir takım yan etkilerin oluşabildiğini kaydeden Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Alerjide artışa, astıma, kronik hastalıklara, ileriki yaşlarda obeziteye, şeker hastalığına hatta kansere yol açabiliyor. Genetik değişikliklere de sebebiyet veriyor. Bugün sezaryenle doğuran bir annenin bilin ki torunu da sezaryenle doğum yapabiliyor. Bu bilgiler bütün dünya çapında birikmeye başlamasıyla birlikte bu konuda ayrıca çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sezaryen ancak çok acil durumlarda, annenin ve bebeğin hayatının tehlikede olduğu durumlarda hayat kurtarıcı bir operasyondur. Ama bir doğum şekli değildir. Anne bir ameliyat olmuş oluyor ve erken taburcu olma şansı kalmıyor. En az 48 saat hastanede olması gerekiyor. Sütü gelmiyor, emzirme gecikiyor dolayısıyla anne bebek bağlanması geç oluyor.”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), anne ve bebek açısından riskin en az olduğu olması gereken sezaryen oranını yüzde 15-19 arasında olarak açıkladı” diyen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Bu oranın ne altı ne de üstü güvenli değil. Mesela sezaryen doğum oranları Amerika’da yüzde 33, İtalya’da yüzde 43. Türkiye ise bu yıl yüzde 55 civarında bir sezaryen oranı ile birinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

DOĞUM KORKUSU YÜZÜNDEN SEZARYENİ TERCİH EDİYORLAR

Anneye gebe kaldığı günden itibaren eğitim vermenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Bakanlığımız ile birlikte birçok hastanede gebe okulu açıldı. Bizim hastanemizde de var. Burada normal doğumu, faydalarını, bebek için önemini, sezaryenin nasıl bir ameliyat olduğunu anlatıyoruz. Doğum ortamını önceden görüyorlar. Orada tanıştıkları ebeler doğuma geldiğinde kendilerini güvende hissediyorlar. Doğum anı ve ağrısı hakkında bilgi veriyoruz çünkü doğum korkusu yüzünden sezaryen olan çok fazla insan var. Amacımız anne adaylarını bundan kurtarmak” dedi.