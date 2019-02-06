  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVYılın En İyi Eğitim Kurumu Ödülü Gökyüzü'nün
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğumu ebeler mi yapar doktorlar mı?

Doğumu ebeler mi yapar doktorlar mı?

Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, “Kadın doğum uzmanı olan bir doktor hiçbir zaman 12-18 saat bir doğumun başında bekleyemez. Ama bir ebe bunu yapabiliyor. Doktorlar burada ancak danışman görevinde olmalı. Hastaya birebir destek veren ebe olmalı” dedi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 06-02-2019 06:00 - Güncelleme: 06-02-2019 06:00

Geçtiğimiz günlerde normal doğumu teşvik etmek için çeşitli çalışmalar yapacaklarını ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda en önemli adımın ebeler yetiştirmek ve her gebeye bir ebe temin edebilmek olduğunu ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin, doğum sırasında ebelerin üstlendiği rolün çok önemli olduğunu vurguladı.

“HEDEFİMİZ EBE SAYISINI ARTTIRMAK”
Bu durumun ülkemizde ve dünyada sezaryen doğumların artmasına sebebiyet verdiğini ifade edenProf. Dr. Moraloğlu Tekin, “Çünkü ebeler çok sabırlıydı, anneyle birlikte doğum anına kadar vakit geçirirdi. Ama doğumlarda bile rolleri çok azaltılınca farklı alanlarda istihdam edilmeye başlandılar. Bu da hastanelerdeki ebe sayısının azalmasına sebebiyet verdi. Şimdi ise ebelerimizi tekrar doğum ortamlarına çekmeye, yine hastane ortamlarında istihdam edebilmeye çalışıyoruz. Şu anki ebe sayımız bunun için yeterli değil ama pek çok ebelik bölümü açıldı. Bundan sonraki hedefimiz ebe sayısını arttırarak onlara eski aktif görevlerini iade etmek olmalı” diye konuştu.

DOĞUM SANCILARI İÇİN JAKUZİ
Hamilelerin birçok imkandan faydalanmak istediğinin de altını çizen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Mümkünse pek çok alternatifin sunulduğu merkezler, mahremiyetin sağlandığı tek kişilik odalar isteniyor. Bizim hastanemizde buna yönelik olarak suda doğum merkezlerimiz var. 4 tane ünite açtık. Anne adayı ağrılarının en aktif olduğu dönemde odasındaki jakuziye girerek rahatlayabiliyor. Çıkıp özgürce hareket edebiliyor, yatağa bağımlı kalmıyor. Ama yanlarında da hep bir ebe oluyor” diye konuştu.

“SEZARYEN BİR AMELİYATTIR, DOĞUM ŞEKLİ DEĞİL”
Sezaryen doğum hakkında da bilgi veren ve hiç ağrı çekmeden, günü ve saati belli olarak gerçekleşen doğumlarda annede ve bebekte salgılanması gereken stres hormonları salgılanmadığı için doğumdan sonra bebekte bir takım yan etkilerin oluşabildiğini kaydeden Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, konuşmasına şöyle devam etti:

“Alerjide artışa, astıma, kronik hastalıklara, ileriki yaşlarda obeziteye, şeker hastalığına hatta kansere yol açabiliyor. Genetik değişikliklere de sebebiyet veriyor. Bugün sezaryenle doğuran bir annenin bilin ki torunu da sezaryenle doğum yapabiliyor. Bu bilgiler bütün dünya çapında birikmeye başlamasıyla birlikte bu konuda ayrıca çalışmalar gerçekleştiriliyor. Sezaryen ancak çok acil durumlarda, annenin ve bebeğin hayatının tehlikede olduğu durumlarda hayat kurtarıcı bir operasyondur. Ama bir doğum şekli değildir. Anne bir ameliyat olmuş oluyor ve erken taburcu olma şansı kalmıyor. En az 48 saat hastanede olması gerekiyor. Sütü gelmiyor, emzirme gecikiyor dolayısıyla anne bebek bağlanması geç oluyor.”

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), anne ve bebek açısından riskin en az olduğu olması gereken sezaryen oranını yüzde 15-19 arasında olarak açıkladı” diyen Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Bu oranın ne altı ne de üstü güvenli değil. Mesela sezaryen doğum oranları Amerika’da yüzde 33, İtalya’da yüzde 43. Türkiye ise bu yıl yüzde 55 civarında bir sezaryen oranı ile birinci sırada yer aldı” ifadelerini kullandı.

DOĞUM KORKUSU YÜZÜNDEN SEZARYENİ TERCİH EDİYORLAR
Anneye gebe kaldığı günden itibaren eğitim vermenin de çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Moraloğlu Tekin, “Bakanlığımız ile birlikte birçok hastanede gebe okulu açıldı. Bizim hastanemizde de var. Burada normal doğumu, faydalarını, bebek için önemini, sezaryenin nasıl bir ameliyat olduğunu anlatıyoruz. Doğum ortamını önceden görüyorlar. Orada tanıştıkları ebeler doğuma geldiğinde kendilerini güvende hissediyorlar. Doğum anı ve ağrısı hakkında bilgi veriyoruz çünkü doğum korkusu yüzünden sezaryen olan çok fazla insan var.  Amacımız anne adaylarını bundan kurtarmak” dedi.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğumu ebeler mi yapar doktorlar mı? haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEÇİM SONUÇLARI
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro