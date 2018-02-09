İşte doğum tarihinize göre kişilik analizi...1 Ocak – 10 Ocak : Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan, sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan, kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kibar ve nazik, başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren, asla pes etmeyen kişilerdir. 11 Ocak – 19 Ocak: Son derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran, eğitim hayatına önem veren, Öğrendiklerini kolay kolay unutmayan, aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen, aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen, gözlem gücü yüksek, iş hayatında mutlak başarıya ulaşan kişilerdir.