İşte doğum tarihinize göre kişilik analizi...1 Ocak – 10 Ocak : Huzursuzluk ve kavgadan hoşlanmayan, sevdiklerine düşkün, sabırlı ve çalışkan, kimsenin bir şeyinde gözü olmayan, kibar ve nazik, başarısızlığa tahammülü olmayan, sevgiye önem veren, asla pes etmeyen kişilerdir. 11 Ocak – 19 Ocak: Son derece mantıklı, becerikli, akıllı, sözünde duran, eğitim hayatına önem veren, Öğrendiklerini kolay kolay unutmayan, aklını ve yaratıcı hünerlerini kolaylıkla hayata geçirebilen, aynı anda birden fazla konuda bilgi sahibi olabilen, gözlem gücü yüksek, iş hayatında mutlak başarıya ulaşan kişilerdir.
20 Ocak – 29 Ocak: Açık sözlü, yenilikçi, toplum bilinci yüksek, arkadaşlık ilişkileri güçlü olan, gerektiğinde duygularını geri planda tutan, mantıklı hareket edebilen, zihinsel aktivite gücü yüksek, herkesten daha çabuk öğrenebilen, aklıyla kolayca çözüme ulaşan, sınırlamalardan hoşlanmayan kişilerdir. 30 Ocak – 8 Şubat: Hızlı düşünebilen, becerikli, dürüst, arkadaşlıklara önem veren, yapmacık insanlardan hoşlanmayan, yabancı dil konusunda başarılı, bulunduğu ortamda kolayca ilgi uyandıran, sıradışı espri kabiliyeti olan, kısa yoldan sonuca ulaşabilen, ikna gücü yüksek kişilerdir.
9 Şubat – 18 Şubat: Sıradışı ilişkiler yaşamaya hevesli, özgürlüğüne düşkün, yenilikçi, yeni yerler keşfetmeye meraklı, modayı takip eden, rutinlikten hoşlanmayan, arkadaş çevresi geniş, çekiciliği ile karşı cins tarafından beğenilen, her giydiğini yakıştırmasını bilen kişilerdir. 19 Şubat – 29 Şubat:Hayal gücü oldukça yüksek, sevdiklerine karşı duyarlı, çatışmalardan rahatsızlık duyan, duyarlı, Acıma ve şefkat duygusu yüksek, pozitif düşünmeye çalışan, karmaşa içinde yönelimini kaybetmeden ilerleyebilen, aşk ilişkilerinde verici ve cömert, oldukça romantik, hassas kişilerdir.
1 Mart – 10 Mart: Duygularının farkında olan, bağımlılıklarına düşkün, sosyal hayatta çekici kimliğiyle ilgi uyandıran, mütevazi ve çok sevilen, ailesine düşkün, aşkta tutkulu, sezgileri güçlü, olacakları hissedebilen, karşı cins üzerinde duruşu, tavırları, fiziksel özellikleriyle oldukça beğenilen kişilerdir.
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