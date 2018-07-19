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Doğum kontrol hapı nedir, nasıl kullanılmalıdır?

Doğum kontrol hapı nedir, nasıl kullanılmalıdır?

Kimler doğum kontrol hapı kullanabilir? Doğum kontrol hapı hormonların dengesini bozar mı? Doğum kontrol hapı kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? Doğum kontrol haplarının etkileri nelerdir? Çok merak edilen bu soruyu Eczacı Ezgi Koçak yanıtladı. İşte Eczacı Ezgi Koçak'ın cevapla.tv kameralarına anlattıkları haberimizde...

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 20:00 - Güncelleme: 19-07-2018 20:00

İstenmeyen gebelikleri önlemenin pek çok yolu var ve bunlardan birisi de doğum kontrol hapı kullanımıdır. İşte Eczacı Ezgi Koçak'ın cevapla.tv kameralarına anlattıkları:

Oral kontraseptifler içerdikleri östrojen ve progesteron hormonları sayesinde ovulasyon sürecini geçiçi olarak durdurarak doğum kontrolü sağlayan etkinliği ve güvenirliği oldukça yüksek oranda olan aile planlaması yöntemlerindendir. Bu ilaçların kullanım reglinin 1 ila 3 gününden itibaren başlanarak gündüz tek doz halinde 3 hafta düzenli kullanıp 1 hafta ara vermek şeklindedir. %99 oranında korunma ilk kutunun bitiminden itibaren başlamaktadır. O süreye kadar ilave bir korunma yöntemi çiftlere önerilir.

Doğum kontrol hapının yan etkileri....

Özellikle hap kullanımının ilk aylarında lekelenme tarzında ara kanama beklenebilir. Bu durum birçok kadını rahatsız edebilir, ancak hapı bırakmayı gerektirmez. Bu kanamalar ilk 2-3 kutudan sonra kendiliğinden geçecektir. Geçmediği taktirde veya şiddetli bir kanama olması durumunda doktora başvurmak gerekmektedir. Aynı şekilde çok şiddetli olmayan mide bulantısı durumlarında hap kullanımına devam edilmelidir. Bazı kadınlarda kilo alma şikayeti olabilir. Bu da, daha düşük dozlu hapların kullanımı ile önlenebilir. Doğum kontrol hapları kullanıldıkları sürece adet kanamasının miktarını ve süresini azaltacaktır.

Kaynak: cevapla.tv

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