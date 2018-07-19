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Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2018 yeni bilgiler

Doğum izni dilekçesi nasıl yazılır 2018 yeni bilgiler

Doğum izni çalışan hamile kadınların sahip olduğu önemli bir haktır. Doğum izni almak için doğum izni dilekçesini mutlaka doldurmalısınız. Peki doğum izni dilekçesi nasıl yazılır? İşte doğum izni dilekçe örneği

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 22:00 - Güncelleme: 19-07-2018 22:00

Çalışan hamile kadınlara tanınan bir hak olan doğum izni nasıl alınır? Doğum izni almak için öncelikle gebeliğin 32. haftasını doldurmuş olmanız gerekiyor. Toplamda 16 hafta olan doğum izni  süresi hamileliğinizin gidişatı ve doktorunuzun değerlendirmesine göre değişmektedir. Normal şartlarda doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 8 hafta olarak belirlenen doğum izni doktorunuzun uygun görmesi halinde doğum öncesi izne ayrılma süresi daha kısa süreye düşürülebilir. Son olarak doğum iznine ayrılmak istediğinizi belirten bir dilekçe yazmalısınız. Peki doğum izni dilekçesi nasıl yazılır? 

DOĞUM İZNİ NASIL ALINIR?: Doğum öncesi kullanılmayan izniniz doğum sonrası izninize eklenecektir. Doktorunuzdan çalışamaz raporunu aldıktan sonra raporun bir nüshasını çalıştığınız kuruma vermelisiniz. Kurum SSK’nın sitesine girerek raporunu işlemelidir. Aksi halde izniniz geçerli sayılmayacaktır. İzin süreniz bitip çalışmaya karar verdiğinizde yani doğum izni kapatmak istediğinizde tekrar doktorunuza gidip bu defa çalışabilir raporu almanız gerekir. İşte doğum iznine ayrılmak için doldurmanız gereken dilekçe;

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