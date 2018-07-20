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Doğum izni babalar kaç gün tatil yapabiliyor yeni yönetmelik

Doğum izni babalar kaç gün tatil yapabiliyor yeni yönetmelik

Doğum izni süresi baba için kaç gün ? Babalar için doğum izni ne kadar olduğu merak ediliyor. Artık kadınlar gibi erkekler de doğum iznine ayrılabiliyor. Peki babalar için doğum izni ne zaman başlar ? Babalar için doğum izni dilekçe örneği nasıl yazılır.

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Eklenme Tarihi: 20-07-2018 02:00 - Güncelleme: 20-07-2018 02:00

Eşleri hamile olan erkeklerin en çok merak ettiği konulardan birisi de doğum izni süresi. Babalar için doğum izni süresi, memurlar ve işçiler için farklılık gösteriyor. Kamu çalışanı olan babalar için doğum izni 10 gün iken, işçi olan babalar için doğum izni 5 gün olarak belirlenmiştir. Babalık izni nasıl kullanılır? Babalık izni dilekçesi nasıl doldurulur ? İşte babalık izniyle ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

BABALIK İZNİ KAÇ GÜN OLDU: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun “Mazeret İzni” başlıklı 104. maddesinin (B) bendi “Memura, eşinin doğum yapması halinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hallerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir.” şeklindedir. Yani kanunda belirtildiği gibi, memura eşinin doğum yapması durumunda 10 günlük babalık izni verilir.

Öğretmenlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanuna bağlı oldukları için eşi doğum yapan öğretmenlerin 10 gün izin hakkı vardır. Bunu okul idaresine bir dilekçe vererek kullanabilir.

Ayrıca, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre eşi doğum yapan sözleşmeli çalışan 4/B'li personele eşinin doğum yapması durumunda 2 gün babalık izni verilmektedir.

Taşeron işçiler için de babalık izni normal işçi statüsünde çalışan işçiler ile aynıdır. Toplam 5 gündür.

BABALIK İZNİ NASIL KULLANILIR?: Çalışan erkeğin, eşinin doğum yapması nedeniyle babalık iznini kullanabilmesi için bağlı bulundukları iş yerlerine ya da kamu ise bağlı bulunduğu birime dilekçe ile doğum iznini kullanabilmeleri için başvuru gerçekleştirmesi gerekiyor.

Bunu babalık izni ya da doğum izni şeklinde ayırmak mümkündür. Başvuruda şu tarihte gerçekleşen eşimin doğumu nedeniyle izin süresini de belirtmek suretiyle babalık izni dilekçesi yazılır.

BABALIK İZNİ DİLEKÇESİ NASIL YAZILIR: Doğum izni için yazılacak dilekçede iznin kaç gün olacağı belirtilmelidir. Kişiler aynı anda iznin hepsini de kullanmak zorunda değildir. Bu bilgiler izin dilekçelerinde belirtilmelidir. İşte babalık iznine ayrılmak isteyenlerin doldurması gereken dilekçe örneği;
 

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