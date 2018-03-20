Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kadın o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.Malezya'nın Johor kentinde yaşayan kadın, insanlara 4 çocuklu evli bir kadın olduğunu göstermek için cesur bir hamle attı.
Kadın takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı. Ancak kadın doğum nedeniyle karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu"
Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kadın o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.Malezya'nın Johor kentinde yaşayan kadın, insanlara 4 çocuklu evli bir kadın olduğunu göstermek için cesur bir hamle attı.
Kadın takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı. Ancak kadın doğum nedeniyle karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu"
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