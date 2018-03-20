Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kadın o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.Malezya'nın Johor kentinde yaşayan kadın, insanlara 4 çocuklu evli bir kadın olduğunu göstermek için cesur bir hamle attı.