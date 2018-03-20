Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu.

Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kadın o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.Malezya'nın Johor kentinde yaşayan kadın, insanlara 4 çocuklu evli bir kadın olduğunu göstermek için cesur bir hamle attı.

112
Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Kadın takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı. Ancak kadın doğum nedeniyle karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu"

212
Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Malezyalı Doreen Ching sadece 23 yaşında. Buna rağmen hayatı ve sosyal medyada paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Kadın o kadar genç gözüküyor ki insanlar evli ve çocuklu olduğuna inanamıyor.Malezya'nın Johor kentinde yaşayan kadın, insanlara 4 çocuklu evli bir kadın olduğunu göstermek için cesur bir hamle attı.

312
Doğum izlerini paylaştı kimse inanamadı

Kadın takipçilerine doğum lekelerini gösterdi. Fotoğraf 12 bin kez paylaşıldı, 23 bin beğeni aldı. Ancak kadın doğum nedeniyle karnında oluşan büyük yara izleriyle barışık bir hayat sürdüğünü söyledi. "Doğum odasından çıktıktan sonra ilk yaptığım şey karnıma bakıp ağlamak olmuştu"

412
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro