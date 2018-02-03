Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Oyuncu Jessica Biel, 37'nci yaşını kutlayan eşi Justin Timberlake'e duygusal bir mesaj yazdı. 35 yaşındaki Jessica Biel, eşi Justin Timberlake ile çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. ABD'li oyuncu, "Bir resim binlerce kelimeyi ifade ediyor. Sana olan sevgimi ve saygımı ifade edebileceğim hiçbir şekil yok. Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum. Ayrıca sen çok seksi bir babasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar sevgilim" ifadelerini kullandı.
Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2002 yılında İtalya'da evlendikten sonra, Nisan 2015'te ilk çocukları Silas'ı kucaklarına almıştı. Yıllar boyunca birçok tatlı anı paylaştılar. Jessica kilise koridorunda yürürken Justin gitar çalarak gelinine serenad yapmıştı. "Bu akşam için özel olarak yazdığım orijinal bir parça" diyerek romantik bir şarkı seslendirmişti. Jessica gelenek-görenek dinlemedi; çoğu gelinin aksine gelinlik giymedi.
Düğün yıldızlarla doluydu. Jimmy Fallon, Andy Samberg, Timbaland, Questlove ve Beverley Mitchell'in de aralarında bulunduğu en yakın arkadaşları ile aileden 100 kişinin katılımıyla ‘evet’ dediler.
Düğün resimleri 300 bin dolara People dergisine satıldı. Düğünden sonra bütün gece uyanık kaldılar. Sabah saat 5 civarında Justin ve Jessica hala dans pistindeydi... Jimmy Fallon Justin'in düğün konuşmasını kesintiye uğrattı.
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