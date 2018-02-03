Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Oyuncu Jessica Biel, 37'nci yaşını kutlayan eşi Justin Timberlake'e duygusal bir mesaj yazdı. 35 yaşındaki Jessica Biel, eşi Justin Timberlake ile çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. ABD'li oyuncu, "Bir resim binlerce kelimeyi ifade ediyor. Sana olan sevgimi ve saygımı ifade edebileceğim hiçbir şekil yok. Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum. Ayrıca sen çok seksi bir babasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar sevgilim" ifadelerini kullandı.

111
Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Justin Timberlake ve Jessica Biel, 2002 yılında İtalya'da evlendikten sonra, Nisan 2015'te ilk çocukları Silas'ı kucaklarına almıştı. Yıllar boyunca birçok tatlı anı paylaştılar. Jessica kilise koridorunda yürürken Justin gitar çalarak gelinine serenad yapmıştı. "Bu akşam için özel olarak yazdığım orijinal bir parça" diyerek romantik bir şarkı seslendirmişti. Jessica gelenek-görenek dinlemedi; çoğu gelinin aksine gelinlik giymedi.

211
Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Düğün yıldızlarla doluydu. Jimmy Fallon, Andy Samberg, Timbaland, Questlove ve Beverley Mitchell'in de aralarında bulunduğu en yakın arkadaşları ile aileden 100 kişinin katılımıyla ‘evet’ dediler.

311
Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Düğün resimleri 300 bin dolara People dergisine satıldı. Düğünden sonra bütün gece uyanık kaldılar. Sabah saat 5 civarında Justin ve Jessica hala dans pistindeydi... Jimmy Fallon Justin'in düğün konuşmasını kesintiye uğrattı.

411
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat