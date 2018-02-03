Doğum gününü bu sözlerle kutladı: Çok seksi bir babasın

Oyuncu Jessica Biel, 37'nci yaşını kutlayan eşi Justin Timberlake'e duygusal bir mesaj yazdı. 35 yaşındaki Jessica Biel, eşi Justin Timberlake ile çekilen bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. ABD'li oyuncu, "Bir resim binlerce kelimeyi ifade ediyor. Sana olan sevgimi ve saygımı ifade edebileceğim hiçbir şekil yok. Yaptığın her şeyle gurur duyuyorum. Ayrıca sen çok seksi bir babasın. Seni seviyorum. Mutlu yıllar sevgilim" ifadelerini kullandı.

