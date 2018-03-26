Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

Geçtiğimiz günlerde nişanlanan iş adamı Hakan Baş ile Bensu Soral doğum günü partisinde görüntülendi. Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katıldı. Bensu Soral, Hakan Baş ile yazın evleneceklerini söyledi.

Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Hakan Baş ile Bensu Soral evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü iş insanı, sevgilisini ailesinden istemişti. Çift, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törenle yüzüklerini takmıştı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Hakan Baş ile Bensu Soral, yaz aylarında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturacak!

18
Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katıldı. Mekan çıkışında soruları yanıtlayan Bensu Soral, Hakan Baş ile yazın evleneceklerini söyledi: “Hazırlıklar daha başlamadı, onlara da yavaş yavaş başlayacağız” şeklinde konuştu.

28
Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

İşte doğum günü gecesinden kareler...

38
Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

48
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro