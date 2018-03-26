Doğum günü partisinde evlilik tarihini verdi

2015 yılında aşk yaşamaya başlayan Hakan Baş ile Bensu Soral evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Ünlü iş insanı, sevgilisini ailesinden istemişti. Çift, geçtiğimiz günlerde gerçekleşen törenle yüzüklerini takmıştı. Gecenin fotoğrafları sosyal medyada yayınlanmıştı. Hakan Baş ile Bensu Soral, yaz aylarında Beşiktaş'taki bir otelde nikah masasına oturacak!

Hakan Baş, nişanlısı Bensu Soral’a sürpriz doğum günü partisi düzenledi. Yeniköy’deki Arnavutköy Balıkçısı’nda organize edilen partiye oyuncunun kardeşleri Hande ve Bedirhan Soral ile yakın dostları da katıldı. Mekan çıkışında soruları yanıtlayan Bensu Soral, Hakan Baş ile yazın evleneceklerini söyledi: “Hazırlıklar daha başlamadı, onlara da yavaş yavaş başlayacağız” şeklinde konuştu.