Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

Yaptığı Instagram paylaşımları ve kısa bir aşk kaçamağıyla ünlenen Demi Rose isimli model yeni yaşını kutladı. Demi Rose, derin göğüs dekoltesiyle yine bakışları üzerinde topladı.

Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

Yaptığı Instagram paylaşımları ve kısa bir aşk kaçamağıyla ünlenen model yeni yaşını kutladı. Önce Instagram paylaşımları ardından da Kardashian- Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamakla adını tüm dünyaya duyuran Demi Rose, yeni yaşına girdi. 23 yaşına adım atan model, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da bir gece kulübünde kutlama yaptı.

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Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

Nadine Merami imzalı Eva adlı elbise tercih eden Demi Rose'u mutlu gecesinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen grup daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Demi Rose'un derin göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmazken görenleri şaşı etti adeta. Genç model gecenin sonunda arabaya binerken frikik vermemek için epey zorlandı.

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Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

İşte geceden kareler...

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Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

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