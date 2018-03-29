Doğum günü kızından cesur dekolte! Gözleri şaşı etti

Yaptığı Instagram paylaşımları ve kısa bir aşk kaçamağıyla ünlenen model yeni yaşını kutladı. Önce Instagram paylaşımları ardından da Kardashian- Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamakla adını tüm dünyaya duyuran Demi Rose, yeni yaşına girdi. 23 yaşına adım atan model, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da bir gece kulübünde kutlama yaptı.