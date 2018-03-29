Doğum günü kızından cesur dekolte

Yaptığı Instagram paylaşımları ve kısa bir aşk kaçamağıyla ünlenen model yeni yaşını kutladı. Önce Instagram paylaşımları ardından da Kardashian- Jenner ailesinin en küçük üyesi Kylie Jenner'ın eski sevgilisi Tyga ile yaptığı kaçamakla adını tüm dünyaya duyuran Demi Rose, yeni yaşına girdi. 23 yaşına adım atan model, arkadaşlarıyla birlikte Londra'da bir gece kulübünde kutlama yaptı.
Nadine Merami imzalı Eva adlı elbise tercih eden Demi Rose'u mutlu gecesinde yakın arkadaşları da yalnız bırakmadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenen grup daha sonra araçlarına binerek evlerinin yolunu tuttu. Demi Rose'un derin göğüs dekoltesi dikkatlerden kaçmazken görenleri şaşı etti adeta. Genç model gecenin sonunda arabaya binerken frikik vermemek için epey zorlandı.
İşte geceden kareler...
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