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Doğu'dan İstanbul'a 12. Kadın Eli Sergisi açılıyor...

Doğu'dan İstanbul'a 12. Kadın Eli Sergisi açılıyor...

GAP Bölgesindeki ÇATOM'larda üretilen el emeği göz nuru ürünler İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Sultanahmet Meydanı'ndaki sergide satışa sunuluyor...

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Eklenme Tarihi: 01-05-2018 09:42 - Güncelleme: 01-05-2018 09:42

GAP İdaresi Başkanlığınca uygulanmakta olan Çok Amaçlı Toplum Merkezleri (ÇATOM), İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin finansman desteği, Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü işbirliği ile bu sene 12. si düzenlenen “Doğudan İstanbul’a Kadın Eli Sergisi” kapsamında ÇATOM’larda üretilen ürünleri sergileyip, satışa sunuyor.

2 Mayıs saat 10.30’da Sultanahmet Meydanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mevlüt UYSAL’ın teşrifleriyle yapılacak olan açılış töreninden sonra satışa sunulacak olan el emeği ürünleri satışından elde edilen gelir, Güneydoğulu kadınlara dönecek.

01-11 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek sergi kapsamında ÇATOM projesinin tanıtımının yapılması, kadın alanında çalışan kurum ve kuruluşlarla işbirliklerinin oluşturulması, ÇATOM’larda üretilen ürünlerin tanıtımının, satışının yapılması ve yeni pazar fırsatları elde edilmesi amaçlanmaktadır.

ÇATOM, GAP İdaresi Başkanlığınca 1992-1994 yılları arasında yapılan araştırmalara ve Sosyal Eylem Planı’na dayalı olarak hazırlanan ve Kasım 1995’ten bu yana GAP Bölgesinde bulunan 9 İlde (Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak) Güneydoğulu kadınların sosyal ve ekonomik yönden güçlendirilmesi amacıyla uygulanan bir Projedir. Proje kapsamında Bölgede faaliyet gösteren Merkez sayısı 45 olup, ÇATOM’lar aracılığıyla doğrudan ve dolaylı ulaşılan kişi sayısı yaklaşık 1.000.000’dur.

ÇATOM'UN AMACI NE?..

ÇATOM, dezavantajlı kadınların kamusal alana katılımını ve kamusal hizmetlere erişimini sağlamayı, kadın istihdamını ve kadın girişimciliğini artırmayı, kadını güçlendirerek fırsat eşitliği sağlanmasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Proje, kadınların güçlendirilmesi noktasında model bir projeye dönüşerek yurt içi ve yurt dışına yaygınlaştırılmıştır. Ülkemizde Ordu’nun Ünye ilçesi ile Bingöl’ün Genç ilçesinde; Yurtdışında ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dipkarpaz Bölgesi ve Madagaskar’da ÇATOM’lar açılmıştır. Etiyopya, Afganistan, Irak gibi ülkelerde konuyla ilgili saha araştırmaları yapılmıştır.

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