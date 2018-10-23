Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı bombası! Erdoğan'ın ne açıklayacağını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan bugün bunu açıklayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

SUUDİ ARABİSTAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ: Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü, İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbadede öldürüldüğünü kabul etti.

CİNAYETTEN SORUMLU HERKES TUTUKLANACAK: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Endonezya'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacağını söyledi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi durumların bir daha yaşanmaması için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağı sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adımların atılacağını da ekledi.

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