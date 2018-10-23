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Doğu Perinçek'ten Cemal Kaşıkçı bombası! Erdoğan'ın ne açıklayacağını açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, günlerdir cesedi aranan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bomba bir iddiada bulundu. Perinçek; “Yetkililer Kaşıkçı'nın cesedini Suudi Konsolosunun evinin kuyusunda buldu Erdoğan bugün bunu açıklayacak" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 09:45 - Güncelleme: 23-10-2018 09:45

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal Kanal canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Perinçek, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu.

Perinçek, "Türk devletinin güvenlik görevlileri konsoloslukta yaptıkları aramada bahçedeki kuyuda cesedin bazı parçalarını çıkardılar. Sanıyorum Erdoğan bugün bunu açıklayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü AK Parti grup toplantısında Cemal Kaşıkçı olayına ilişkin açıklamalar yapması bekleniyor. Erdoğan son olarak "Salı günü açıklama yapacağım" demişti.

SUUDİ ARABİSTAN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ KABUL ETTİ: Suudi Arabistan, Kaşıkçı’nın 2 Ekim günü, İstanbuldaki Suudi Arabistan Konsolosluğunu ziyaretinde çıkan arbadede öldürüldüğünü kabul etti.

CİNAYETTEN SORUMLU HERKES TUTUKLANACAK: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adel el Jubeir, Endonezya'da basın toplantısında yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Türkiye'ye bir ekip gönderdiğini ve gazetecinin ölümünden sorumlu olan herkesin tutuklanacağını söyledi. Kaşıkçı'nın öldürülmesi gibi durumların bir daha yaşanmaması için çeşitli mekanizmaların devreye alınacağı sözünü de veren Jubeir, bu yönde somut adımların atılacağını da ekledi.

Cemal Kaşıkçı'nın konuşması her şeyi özetliyor

Cemal Kaşıkçı’nın yeni görüntüler ortaya çıktı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:33 Turkiye herseyi biliyor Fakat Suudilerin butun bilgileri aciklamasi daha iyi olurdu ama bunu yapmadilar Dogruluk ve duruslukten kacindilar Iste Ben o yuzden Kabe nin Suudi Arabistan olmasi hic uygun bir ulke degil hatta hac yolunda yuzlerce Iran liyi yuruyen merdivenlerde ABD ile birlikte plan yaparak kaza susu vererek oldurduler Zaten ABD nin amaci başından belli Suudi Iran savasini cikartmak ve Suudilere silah satmakti Ama cahil Suudiler hala uyanamadilar Saygilarimla Kenan Demir

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Doğu Perinçek
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