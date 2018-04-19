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Doğu Perinçek muhalefet partileriyle kafa buldu

Doğu Perinçek muhalefet partileriyle kafa buldu

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır. Bakıyoruz diğer partilere, 'hazırız' diyorlar ama adayları yok. Adayı olmayanlar nasıl hazır?' dedi.

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Eklenme Tarihi: 19-04-2018 15:19 - Güncelleme: 19-04-2018 15:19

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek diğer muhalefet partilerinin erken seçimle ilgili açıklamalarını eleştirdi. Partisinin il başkanlığında gazetecilere açıklama yapan Perinçek, erken seçime hazır olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Siyasi partiler seçime hazır olduklarına söyleyecek, Vatan Partisi de hazır. Vatan Partisi kurultayını yaptı ve erken seçim olasılıklarını da hesaba katarak cumhurbaşkanı adayını ilan etti. Vatan Partisinin Genel Başkanı, cumhurbaşkanı adayıdır. Bakıyoruz diğer partilere, 'hazırız' diyorlar ama adayları yok. Adayı olmayanlar nasıl hazır? Evet erken seçim kararı alınabilir ama bu karar Meclise aittir. Bu da demokratik hakların kullanılmasına elverecek süreler dikkate alınarak belirlenmelidir. O bakımdan 24 Haziran dayatması bir çözüm değildir. Bütün bunlara rağmen, 24 Haziran'da bir erken seçim darbesine kalkarlarsa, bu darbenin altında kalacaklardır. "

ERKEN SEÇİM KARARI ALMA YETKİSİ TBMM'DEDİR
Erken seçim kararı alma yetkisinin kişilerde olmadığını, TBMM'nin yetkisine sahip çıkması gerektiğini ifade eden Perinçek, "Anayasamıza göre erken seçim kararı alma yetkisi Türkiye Büyük Millet Meclisinindir." dedi.

Bir kişinin aday olması için 100 bin imzanın toplanmasının kısa sürede zor olacağını söyleyen Perinçek, diğer taraftan partilerin iki ay içerisinde ön seçim yapma imkanları olmayacağını, bunun da partiler içinde bir kaosa sebep olabileceğini öne sürdü. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • oooo 19 Nisan 2018 15:40 Kendisi ne ?İktidar mı?Kendisi de muhalefet.

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