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Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım!

Doğu Perinçek: Ateist değil Müslümanım!

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ateist olmadığını açıkladı. Perinçek müslüman olduğunu Bayram namazlarını kaçırmadığını ve cuma namazlarına da gitmeye çalıştığını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 21-10-2018 10:42 - Güncelleme: 21-10-2018 10:42

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ateist olup olmadığıyla ilgili bir soruya yanıt verdi. Perinçek müslüman olduğunu açıkladı ve namazlarını da kılmaya çalıştığını anlattı.

Perinçek buna karşın siyaseti din üzerinden yapmayı doğru bulmadığını açıkladı.

PEYGAMBERİMİZ BÜYÜK BİR DEVRİMCİDİR: Perinçek Yeni Akit'e şunları söyledi: "Hz Peygamberimiz müstesna bir insandır. Zulme karşı birleştirici olan ümmet anlayışıyla kabileleri İslam’ın temel prensiplerinde birleştirmeyi başaran büyük bir devrimcidir.

ÜMMET ANLAŞIYI TOPLULUKLARI BİR ARADA TUTTU: Ümmetin birleştirici ruhundan uygarlıkla bütünleşen medeniyetler doğmuştur. İslamiyet ile Türkler, ticaret ve medeniyet ile ahlaki değerleri yüceltmişlerdir. Ümmet anlayışı ile de çeşitli etnik kökenden gelen toplulukları bir arada tutmuşlardır.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR9 YORUM

  • Misafir 21 Ekim 2018 11:28 Eğitimli olmak dinsiz olmak değildir,bir insan öleceğini bile bile dinsiz olmuşsa o dünyanın en cahil en vahşi insanıdır,terörist beyinlidir hangi ülkede yaşıyorsa o ülkenin düşmanıdır emperyalizmine uşagıdır

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