  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Doğu Karadeniz'de konut satışı aralıkta yüzde 19 arttı

Doğu Karadeniz'de konut satışı aralıkta yüzde 19 arttı

Doğu Karadeniz'de Aralık 2018'de konut satışı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artış gösterdi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 17-01-2019 03:17 - Güncelleme: 17-01-2019 03:17

TÜİK Trabzon Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılının Aralık ayında Türkiye'de satılan konut sayısı, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 136 bin 845 oldu. Aynı dönemde Doğu Karadeniz'de konut satışı yüzde 19 artışla 4 bin 169 olarak gerçekleşti.

İller bazında incelendiğinde konut satışları Gümüşhane'de yüzde 5,6 artışla 113'e, Artvin'de yüzde 23,2 artışla 228'e, Ordu'da yüzde 28,6 artışla bin 313'e, Giresun'da yüzde 14 artışla 757'ye yükseldi. Trabzon'da yüzde 16,5 artışla bin 315, Rize'de ise yüzde 11,9 artışla 443 oldu.

Öte yandan, aralıkta satılan konutların Giresun'da yüzde 5,3'ü, Ordu'da yüzde 6,2'si, Artvin'de yüzde 7,9'u, Rize'de yüzde 2,9'u, Gümüşhane'de yüzde 4,4'ü ve Trabzon'da yüzde 3,7'si ipotekli satış olarak gerçekleşti.

Trabzon'da yabancılara satılan konut sayısı yüzde 35,9 arttı
Türkiye genelinde Aralık 2018'de yabancılara 4 bin 560 konut satıldı. Trabzon ise ülke genelinde yabancılara en fazla konut satışı yapılan 10'uncu il oldu. Aralık 2017'de Trabzon'da yabancılara 64 konut satılırken, Aralık 2018'de yüzde 35,9 artışla 87 konut satışı gerçekleşti.

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Doğu Karadeniz'de konut satışı aralıkta yüzde 19 arttı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro