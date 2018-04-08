Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek burkan sözler

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin abluka altındaki Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kimyasal silah saldırısında ilişkin bölgeden gelen görüntülerde, hayatını kaybeden sivillerin çoğunluğunun gözünün açık olduğu, ağız ve burunlarından beyaz köpükler geldiği görülüyor.

Görüntülerdeki sivillerin çoğunluğunu bebek ve çocukların oluşturması dikkati çekiyor.

Katliam sonrası kaydedilen bir görüntüde katledilen kızının başında ağlayan sivil bir baba, "Kızım beni affet. Bak sana ne aldım bak. Hadi kalk uyan, yüzünü göreyim. Kalk kızım 'bana çikolata getir' deyiver yeniden" diye ağıt yakıyor.

Başka bir görüntüde ise küçük oğlunun başındaki gözyaşları içinde bir baba defalarca "Muhammed Allah seni affetsin ve sana rahmet eylesin." ifadelerini kullanıyor.

Rejimin, Duma'ya cumartesi gecesi düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce sivil gazdan etkilenmişti.

Doğu Guta'da muhaliflerin kontrolündeki Duma'ya önceki gün yeniden yoğun saldırı başlatan rejim güçleri, 19 Mart'ta da buraya klor içerikli kimyasal saldırı düzenlemişti.

Öte yandan Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 4 Nisan'da yayımladığı raporda, Esed rejiminin, Suriye'de iç savaşın başlamasından buna yana 214, Han Şeyhun katliamından sonra da 11 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

Doğu Guta bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta Duma'da halihazırda 100 bin kişi abluka altında yaşıyor.​

  • Güncel 08 Nisan 2018 21:48
  • SİTENE EKLE
  • PAYLAŞ fb tw gp

BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?

YORUM YAZIN Doğu Gutalı babadan katledilen kızına yürek burkan sözler videosuna yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro