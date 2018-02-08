Doğu Guta'da vahşet, dehşet ve umut aynı karede

Suriye'nin Doğu Guta bölgesinde, Beşşar Esed rejiminin saldırısında bebeğini kurtarırken görüntülenen Doğu Gutalı babanın yaşadığı dehşet, dikkatleri yeniden bölgeye çekti.

Esed rejiminin dün başkent Şam'ın muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta bölgesinde ayrım gözetmeksizin düzenlediği hava ve kara saldırılarında 74 sivil hayatını kaybetmişti.

Savaşın son dönemdeki en büyük trajedilerinin yaşandığı Doğu Guta’da Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi olarak çalışan Said el-Masri, rejimin sabah 11 sularından itibaren çok sayıda noktayı vurmasıyla arama kurtarma çalışmalarına katıldı.

Ancak bombardıman sırasında, 3 aylık bebeği İbrahim'in bulunduğu evin sokağı da vuruldu.

Masri'nin, bebeği evin yıkıntılarından çıkarıp kucağına aldıktan sonra, toz bulutuyla kaplı sokaktan koşarak çıktığı anlar kameralara yansıdı.

Tek çocuğunu hastaneye yetiştirme umuduyla çırpınan babanın yaşadığı dehşet ve umut yüzüne çarpıcı şekilde yansırken yaşanan vahşet ise gözler önüne serildi.

Görüntülerde, bebeğin başındaki kanın babasının yüzüne de bir miktar bulaştığı görüldü.