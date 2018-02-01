Doğu Ekspresi keyfi kâbusa döndü

İstanbul’dan gezi için Kars’a geldikleri öğrenilen öğrenciler Gülyüzü Köyü Çıldır Gölü civarına gitti. Bölgede etkili olan kar yağışı daha sonra tipiye çevirince Gülyüzü köyüne yakın mesafede araçlarının kara sağlanması sonucu 5 öğrenci mahsur kaldı.
Durum AFAD ve UMKE ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden AFAD ve UMKE ekipleri, yolda mahsur kalan 5 öğrenciye ulaşmak için yola çıktı.
Yaklaşık 40 dakika sonra mahsur kalan öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri mahsur kaldıkları yerden kurtararak UMKE ekiplerine teslim etti. Sağlık durumları iyi olan öğrenciler daha sonra araçlarla Kars’a getirildi.
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