Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nde yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Instagram'da da Doğu Ekspresi fotoğrafları birbiriyle yarışıyor. Hem instagram'ın en güzel Doğu Ekspresi fotoğraflarını hem de hakkındaki tüm detayları sizler için derledik. Öncelikle gitmek isteyenler ve bilet bulamayacağını düşünenler için Doğu Ekspresi'ne 6 yeni vagon eklendiğini ve 12 bin yeni bilet talebinde bulunduğunu belirterek başlayalım.



