Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Ankara ile Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi'nde yoğunluk yarıyıl tatili ile iki katına çıktı. Instagram'da da Doğu Ekspresi fotoğrafları birbiriyle yarışıyor. Hem instagram'ın en güzel Doğu Ekspresi fotoğraflarını hem de hakkındaki tüm detayları sizler için derledik. Öncelikle gitmek isteyenler ve bilet bulamayacağını düşünenler için Doğu Ekspresi'ne 6 yeni vagon eklendiğini ve 12 bin yeni bilet talebinde bulunduğunu belirterek başlayalım.

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Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Doğu Ekspresi seferleri her gün saat 18:00’de Ankara’dan hareket ediyor ve ertesi gün saat 18:56’da Kars’a varıyor. Trene isterseniz başka şehirlerden de binebilirsiniz. Mesela Doğu Ekspresi sefer saati başlangıcında Ankara'da değilseniz treni kaçırmış sayılmazsınız. Doğu Ekspresi durakları güzergah boyunca sizi bekliyor, herhangi birinde maceraya dahil olabilirsiniz.

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Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Mesela Kayseri’den trenin kalkış saati 01:26, yani eğer İstanbul ya da İzmir gibi şehirlerde yaşıyorsanız bir Cuma iş çıkışı uçağa atlayıp Kayseri’ye gidebilir ve oradan da Erzurum, Kars ya da diğer şehirlere gitmek üzere trene atlayabilirsiniz.

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Doğu Ekspresi değil 'Instagram Ekspresi'

Trende yolculuk seçenekleri de geniş ancak unutmayın uzun bir yolculuk olduğundan en rahatını seçmelisiniz.

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