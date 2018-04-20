Doğu Demirkol kimdir? Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynadı

O isim ise Doğu Demirkol... Henüz onu kimse tanımazken internette çektiği videolarla oyunculuğa soyunan Demirkol, şu sıralar Cannes'a gitmenin heyecanı içerisinde... Peki Doğu Demirkol kimdir? Nasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep beraber Demirkol'un ilginç yaşam öyküsüne bir göz atalım.