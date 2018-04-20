Doğu Demirkol kimdir? Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filminde oynadı

Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Ahlat Ağacı', 71. Cannes Film Festivali'nin geçen haftaki programında listede yer almıyordu. Cannes yönetimi, dün yaptığı açıklamayla Ceylan'ın yeni filminin festivalde yer alacağı duyurdu. Yaşanan bu gelişmelerin ardından filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak edilmeye başlandı.
Uzun yılların ardından köyüne dönen bir yazarın babasının borçları altında ezilmesini konu edinen Ahlat Ağacı filmi, baba-oğul ve aile ilişkilerine odaklanıyor. Murat Cemcir‘in başrolde yer aldığı filmde Cemcir’e, Ahmet Rıfat Şungar, Hazar Ergüçlü, Tamer Levent, Kadir Çermikli, Kubilay Tunçer ve Ercüment Balakoğlu‘nun gibi isimler eşlik ediyor.
Fakat oyuncu kadrosunda öyle biri var ki gerçekten yaşam öyküsüyle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.
O isim ise Doğu Demirkol... Henüz onu kimse tanımazken internette çektiği videolarla oyunculuğa soyunan Demirkol, şu sıralar Cannes'a gitmenin heyecanı içerisinde... Peki Doğu Demirkol kimdir? Nasıl bu kadar ünlü oldu? Gelin hep beraber Demirkol'un ilginç yaşam öyküsüne bir göz atalım.
DOĞU DEMİRKOL KİMDİR? Doğu Demirkol 6 Eylül 1985 doğumlu. Özellikle Bilgisayar Mühendisliği’nde olmasına rağmen farklı alanlara yönelen ünlü isim, komedyen olma noktasında küçük yaştan beri önemli bir hedef belirlemiş durumda.
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