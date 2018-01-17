Doğu buz tuttu

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Erzurum ve Erzincan çevrelerinin aralıklı kar yağışlı; Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinin ise öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum’da 16, Ardahan’da 18, Kars’ta 19, Ağrı’da 9, Iğdır ve Erzincan’da 2 derece ölçüldü. Yetkililer, buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve özellikle sürücülerin dikkatli ve tedbirli olması uyarısında bulundu.

Erzurum'da etkili olan yoğun sis nedeniyle bazı uçak seferleri iptal edildi. Devlet Hava Meydanları İşletmesinden (DHMİ) alınan bilgiye göre, kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis gece saatlerinde görüş mesafesini 30-40 metreye kadar düşürdü. Bu nedenle Erzurum Havalimanı'ndan İstanbul'daki Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanlarına yapılması planlanan iki uçak seferi gerçekleşemedi. Erzurum'daki sis dolayısıyla iptal olan uçak seferlerinin yanı sıra kente gelecek bir uçağın da başka bir havalimanına yönlendirildiği belirtildi.Öte yandan bölgede yaşanan dondurucu soğuktan dolayı buz tutan çok sayıda araç çalışmadı. Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı.