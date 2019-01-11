Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

Kar yağışının durduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sefer de dondurucu soğuklar etkili oluyor. Bölgede dereler, süs havuzları, şadırvanlar buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,6 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü'nde 28, Erzincan Çayırlı'da 27,3, Ardahan'da 26, Ağrı'da 24, Kars'ta 22,6, Erzurum'da 20, Erzincan'da 15,7, Muş'ta 15,6 ve Iğdır'da 7,7 derece oldu.

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