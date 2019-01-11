Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

DOĞU Anadolu Bölgesi, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisiyle adeta buz kesti. Mevsim normallerinin altında seyreden bölgede Ardahan'ın Göle ilçesinde dün gece termometreler sıfırın altında 30,6 dereceyi gösterdi.

Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

Kar yağışının durduğu Doğu Anadolu Bölgesi'nde bu sefer de dondurucu soğuklar etkili oluyor. Bölgede dereler, süs havuzları, şadırvanlar buz tuttu. Ardahan'ın Göle ilçesi sıfırın altında 30,6 derece ile yine Türkiye'nin en soğuk yerleşim birimi oldu. Termometreler, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Hacıömer Köyü'nde 28, Erzincan Çayırlı'da 27,3, Ardahan'da 26, Ağrı'da 24, Kars'ta 22,6, Erzurum'da 20, Erzincan'da 15,7, Muş'ta 15,6 ve Iğdır'da 7,7 derece oldu.

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Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü uzmanları, hava sıcaklıklarının mevsim normallerin altında seyrettiğini, Pazartesi gününe kadar dondurucu soğukların etkili olacağını bildirdi.

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Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

Öte yandan Kars’ta ağır geçen kış mevsimi çocukların ve gençlerin eğlencesine dönüştü. Karlı zeminde düşe kalka kayan gençler renkli görüntüler oluşturdu. Halk arasında 3G, 'Gar, Gış, Gıyamet' benzetmesiyle adından söz ettiren kış mevsimi ağır koşulların yanında renkli yüzünü de gösteriyor.

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Doğu Anadolu buz kesti: Göle eksi 30,6

Bir yanda kapanan yollar, bir yanda mahsur kalanlar diğer yandan da karın çilesini eğlenceye dönüştüren çocuklar ve gençler var. Sarıkamış başta olmak üzere kentin dört bir yanında çileli karı, eğlenceye çeviriyorlar. Düşe kalka kayak yapan gençlerin eğlencesi renkli görüntüleri de beraberinde getiriyor.

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