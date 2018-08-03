Doğru tercih için yapılması gerekenler

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik ve Çözüm Merkezi'nden Yeşim Alakurt, doğru tercih yapılması için gerekenleri ise adım adım şöyle sıraladı:

"Öncelikle YTY ve YKS puanlarımızı değil başarı sıramızı baz alarak tercihlerimizi oluşturmalıyız. "

"Tercihlerimizi belirlemeden önce sıralamamızda yakın üst ve alt sınır puan-sıralama aralığı oluşturmalıyız."

"Bölüm tercihleri yapılırken hangi bölümü yazacaksak o bölümün puan türünü baz almalıyız.

"Tercih sıralamamız oluşturulurken ilk 3 -5 tercihimizde Devlet Üniversitelerinin yanı sıra Vakıf Üniversitelerinin özel bursluluk olanakları bulunmaktadır. Tercih yaparken istediğimiz bölümlerin Vakıf Üniversitelerindeki bursluluk durumlarını da incelemekte fayda olacaktır.

"Son tercihlere geldiğimizde derecemizin altındaki yerleri tercih etmelisiniz. Olası sıralama yükselmesinde açıkta kalmamanız açısında önemlidir."

"Bölüm sıralamalarımızı gerçekleştirirken daha çok istediklerimizi üst sıralarda tercih etmeliyiz. Minimum puan başarı sıralaması gibi önceliklerden ötürü daha az istediğimiz bir bölümü öne almayınız."

"UZMAN GÖRÜŞÜ ALMADAN TERCİH YAPMAYIN"

Alakurt şöyle konuştu: " Geleceğimizi etkileyecek bu önemli kararda hata yapmamak herkes için önemlidir. Bu süreçte adaylar kadar aileler de kaygılıdır. Adaylar seçimlerini belirlerken sadece üniversitede okumak için tercih yapmamalıdırlar. Kendileri için en doğru mesleği seçebilmeleri gerekir. Mutlu olacağı mesleği belirlemede aday tek başına karar vermesi çok zorlaşıyor. Bu karar aşamasında aileler kadar rehber öğretmen desteği de önemlidir. Bu süreçte aileler çocuklarının yanında olmalı, fakat çocuklarına ileride iş fırsatı daha fazla olan alanlara yönelmeleri için çok fazla baskı yapmamalı, onların başarılı olacağı alanlara yönlendirmede destek sağlamalıdırlar. Adaylar seçim aşamasında önce kendi isteklerine göre bir tercih listesi oluşturmalı, sonrasında aileleriyle birlikte uzman rehber öğretmenlerinden tercih önerileri ile listesini belirlemelidir. Tercih listesi oluştururken ÖSYM’nin internet adresinden yazacakları bölümler için detaylı bilgiler edinmeyi unutmasınlar. Unutmayınız ki yanlış bir tercih dönüşü olmayan ve sizi mutsuz edecek bir mesleğe yönlendirebilir.”