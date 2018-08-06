Doğru nefes nasıl alınır?

Nefes alıp verme, çoğu zaman yapılan sıradan bir aktivite gibi görünmektedir fakat doğru nefes almak sağlıklı yaşamın en önemli unsurları olduğunu dile getiren cevapla.tv uzmanı Op. Dr. Yusuf Can sorularımızı yanıtladı.

Sağlıklı nefes almak insan sağlığı açısından çok ama çok önemlidir. Normal şartlar altında sağlıklı nefes burundan alınmalı ağızdan verilmeli. Burundan sağlıklı nefes alabilmek için de burun kemik eğriliği olmamalı, burun eti şişliği olmamalı ve kronik sinüzit olmamalıdır. Eğer kişi alerjik yapılı ise tedavi edilmelidir. Çünkü aldığımız havanın nemlendirilmesi, ısıtılması yani çok soğuk bir ortamda olsak dahi onun burun tarafından ısıtılıp akciğerlere vücut ısısında gönderilmelidir. Aynı zamanda burun içinde salgılanan sıvı sayesinde aldığımız hava nemlendirilir. Bu da sık farenjit olmamızı ve sık sık hasta olmamızı önler.

Kaynak: cevapla.tv