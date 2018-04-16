Doğan Medya'nın satışında yeni gelişme!

Doğan Holding'in Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunu 916 milyon dolara Demirören Grubu'na satışının ardından devir için Rekabet Kuruluna başvuruldu. Rekabet Kurulundan çıkacak onay ile devir işlemlerine başlanacak.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Doğan Holding bünyesindeki teşebbüslerin bir kısmının tam kontrolünün Erdoğan Demirören tarafından devralınması işlemi için başvuruda bulunuldu.

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