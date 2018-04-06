Doğan Medya'nın satış için imzalar atıldı

Doğan Medya'nın satışında son imzalar da atıldı. Aydın Doğan'ın ve ailesinin sahibi olduğu Doğan Medya Grubu, Erdoğan Demirören'in yönetiminde Demirören Medya Grubu tarafından resmen satıldı. İmzalar dün akşam saatlerinde Doğan Holding'in Üsküdar'daki ofisinde atıldı.

Toplantıya Doğan Medya Grubu adına Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve avukatları katılırken, Demirören Holding adınaysa Yıldırım Demirören, Meltem Demirören ve avukatları katıldı.

BÜTÜN MEDYA ŞİRKETLERİ SATILDI

Atılan imzalarla birlikte Doğan Medya Grubu şirketlerinden Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet, YAYSAT ve D Smart artık Demirören Medya Grubu’na geçmiş oldu. Doğan Grubu bu satış kaşılığında Demirören Holding’den, yaklaşık 890 milyon dolar ödeme alacak.

AYDIN DOĞAN VEDA EDİYOR

Edinilen bilgilere göre, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ile birlikte Doğan TV Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ yarın saat 10.30’da Trump Towers’ta bulunan Posta Gazetesi ve Doğan Burda Dergi Grubu’na, ardından da saat 11.30’da Hürriyet Dünyası ve Doğan TV’ye gelerek çalışanlarla veda edecek.