Doğan Medya'nın başına 'damat' mı geçiyor?

DOĞAN Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu'na satılmasıyla birlikte ortalık iddiadan geçilmiyor. 1.1 milyar dolarlık satışın ardından Doğan Medya Grubu'nun başına, Aydın Doğan'ın damadı Mehmet Ali Yalçındağ'ın getirileceği iddia edildi. Yalçındağ'ın bu iddiayı net bir dille yalanlamaması dikkat çekti...

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, iddiaları bizzat Mehmet Ali Yalçındağ'ın kendisine sordu. Demirören ile ortak olup medya grubunun bayına geçeceği iddiasıyla ilgili "Ben de olan biteni etraftan duyuyorum. Hayırlı olur inşallah" diye konuştu.

Mehmet Ali Yalçındağ'ın ABD Başkanı Donald Trump ile çok yakın dostluğu var. Trump'ın başkan seçildiği gece yanında olan birkaç kişiden biri de Mehmet Ali Yalçındağ idi...

DEMİRÖREN'LE ORTAK OLUP...: Fatih Altaylı'nın "Grup olamayınca satıldı" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Önceki gün dedikodular dolaştı. 'Aydın Doğan’ın damadı ve grubun eski başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, Demirören’le ortak olacak ve grubun başına geçecek' diye.

Ben de önce bu dedikoduları “dedikodu” diye yazdım. Sonra da “Fatih, Mehmet Ali tanımadığın adam değil. Ara sor da gerçeği öğren” diye düşündüm ve aradım. Yalçındağ’ın yanıtı ilginçti:

“Ben de olan biteni etraftan duyuyorum. Hayırlı olur inşallah” diyerek konuyla bir ilgisi olmadığını söyledi.