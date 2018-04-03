Doğan Medya'da neler oluyor? Toplantı yapılamadı, sendika coştu...

Doğan Medya Grubu’nun Demirören Medya Grubu'na satılmasıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor... Aydın Doğan'ın Doğan Medya çalışanlarına veda etmek için tertipleyip son anda iptal ettiği veda toplantısı hala yapılmadı... Doğan Medya çalışanları hızlı bir şekilde sendika üyesi olmaya başlarken, satışın ardından Hürriyet'in tirajı tepe taklak oldu...

O TOPLANTI HALA YAPILMADI: Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN Türk gibi Türkiye'nin önemli kanal ve gazetelerinin satışında son dakika pürüzü çıktığı, Doğan Medya Center'da geçtiğimiz Cuma günü yapılacağı açıklanan 'vedalaşma töreni'nin aniden iptal edildiği iddia edilmişti. Bunun üzerine Doğan Medya yöneticileri "Demirören ile Doğan Grubu arasında Doğan Medya şirketlerinin satışı için takvim planlandığı şekilde gidiyor. Hisse devir görüşmelerinde sorun yok" açıklaması yapmıştı. Ancak aradan 5 gün geçmesine rağmen veda töreninin hala yapılmaması kafaları karıştırıyor...

SENDİKALI OLANLAR ARTIYOR... Doğan Medya Grubu'nda gelecek kaygısı artan çalışanlar hızlı bir şekilde sendikalı olmaya başladı. Çay-kahve molalarında, yemek aralarında cep telefonlarından e-devlet sistemine giren Doğan Grubu çalışanları, Türkiye Gazeteciler Sendikası’na (TGS) üye olarak, hukuki destek alıyor. Özellikle Doğan Haber Ajansı, Hürriyet, Posta ve Fanatik’te sendikalı sayısının hızla arttığı ve çalışanların Whatsapp üzerinden birbirine özel bir görsel göndererek sendikalı olmaya çağırdığı belirtiliyor.

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SENDİKA ÇOĞUNLUĞU KAYBETMİŞTİ... 1952’de kurulan Gazeteciler Sendikası Hürriyet’te 1994 yılına kadar 12 toplu sözleşme yapmıştı. Aydın Doğan’ın Hürriyet’i satın almasıyla başlayan sendikasızlaştırma operasyonu sonucu TGS işyerinde çoğunluğu kaybetmişti.

HÜRRİYET'İN TİRAJI ERİDİ... Satış haberinin ardından Doğan Medya Grubu'nun 'amiral gemisi' Hürriyet'in satışında hızlı bir düşüş yaşandı. 21 Mart'ta 1.1 milyar dolar karşılığında Erdoğan Demirören'e satılan Hürriyetin tirajı satıştan önceki hafta 312 bin 37 iken satıştan sonra 307 bin 178 kişiye düştü. Hürriyet'ten kaçan okuyucunun Sözcü'ye gittiği görüldü.