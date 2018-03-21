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Doğan Medya'da neler olacak? Cem Küçük'ten bomba paylaşım...

Doğan Medya'da neler olacak? Cem Küçük'ten bomba paylaşım...

Aydın Doğan'ın 1 milyar 250 milyon Dolara tüm medya grubunu Demirören Medya Grubu'na sattığı haberi Doğan Medya Center'a bomba gibi düştü? Herkes "Şimdi ne olacak?" sorusuna cevap arıyor?.. Doğan Grubu ile ilgili her yazdığı olay olan Cem Küçük'ten olay iddia geldi.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 16:53 - Güncelleme: 21-03-2018 16:53

İnternethaber.Com'un tüm Türkiye'ye duyurduğu yılın satışı sonrası Doğan Medya Grubu çalışanları arasında telaş başladı. 1 milyar 250 milyon dolarlık satış sonrası Doğan Medya Grubu'nda görev yapan isimleri "Şimdi ne olacak?" telaşı sardı... Cem Küçük ise bazı isimlerin tatmin edici tazminatlar ödenerek gönderileceğini iddia etti.

Doğan Medya'nın Demirören Grubu'na satışını patron katında çok az kişinin bildiği, satış haberinin duyulmasının ardından yıllardır Doğan Grubu içinde görev yapan bazı isimlerle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor...

"GÖNDERİLECEKLER LİSTESİ" TEKRAR GÜNDEMDE: Özellikle son dönemde isimleri "gönderilecekler" listesinde sık sık zikredilen Ertuğrul Özkök, Ahmet Hakan ve Ayşe Arman gibi isimlerle yola devam edilip edilmeyeceği merak konusu oldu.

Yeni dönemde koltuğu garantide olan tek ismin, Demirören Grubu'nda Milliyet gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği de yapan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila olduğu belirtiliyor... 

CEM KÜÇÜK'TEN İLGİNÇ TWİT: Doğan Medya grubuyla ilgili yazdıkları ve söyledikleri bugüne kadar doğru çıkan gazeteci Cem Küçük, satış haberinin ardından Doğan Medya'da çalışan birç ok ismin tazminatının verilerek kovulacağını idda etti. Küçük sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Doğan Medya'da çalışan yerli ve milli arkadaşlarımız rahat olsun. Diğer arkadaşlar da üzülmesin. Tatminkar düzeyde tazminatlarını alacaklar. Türk medyasında artık barış zamanı başlamıştır. Gidenlerin ardından küfretmek de doğru değildir. Ülkemize hayırlı olsun.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • kemal akalp 21 Mart 2018 16:42 akalım rekabet kurulu ne diyecek ?hoş minareyi çalan kılıfını önceden hazırlamıştır,ama bir ihtimal KARTEL oluşturmaması için izin vermeyebilir,ama iktidar satılmasından yana tavır alacaktır büyük bir ihtimalle,bekleyip görelim.

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