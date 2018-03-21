Doğan Medya Grubu satıldı! Kim aldı? Yılın bombası!..

Medya dünyasında yer yerinden oynayacak gelişmeyi İnternethaber.Com duyuruyor... Aydın Doğan'ın sahibi olduğu Doğan Medya Grubu bünyesindeki tüm yayın organları ile Türkiye'nin en büyük medya dağıtım şirketi Yaysat satıldı... Demirören Medya Grubu Türkiye'nin en büyük medya grubu oldu...

1 MİLYAR 250 MİLYON DOLAR: Doğan Medya Grubu içindeki Hürriyet ve Posta gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk televizyonları başta olmak üzere tüm gazete, dergi ve televizyonlar ile dağıtım şirketi YAYSAT, 1 milyar 250 milyon dolar karşılığında Demirören Medya Grubu'na satıldı...

KRİTİK GÖRÜŞME ANLAŞMAYLA BİTTİ: Yıldırım Demirören ile Aydın Doğan'ın avukatlarıyla birlikte katıldıkları son toplantıdan anlaşma çıktı. Anlaşmaya göre, Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile CNN Türk ve Kanal D televizyonları, Doğan Burda dergi grubu ile Türkiye'nin en yaygın gazete dağıtım ayı YAYSAT'ın da satış paketinin içinde olduğu öğrenildi.

BU AKŞAM KAP'A BİLDİRİLECEK: Reuters’a konuşan Demirören Grubu’ndan üst düzey bir yetkili, “Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütülüyordu. Belli aşamaya gelindi ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldı. Doğan Grubu’nun bu akşam saatlerinde KAP’a açıklama yapması bekleniyor” dedi.

Hürriyet Gazetecilik ve Doğan Holding hisseleri, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satıldığına yönelik haberlerin ardından tavan fiyattan hareket ediyor. Hürriyet’ten bir yetkili de, “Doğan Grubu yetkilileri satışa ilişkin çalışanlara bilgi verdi. Satış işlemine dair KAP’a detaylı açıklama bugün yapılacak. Verilen bilgiye göre, Demirören, Doğan grubunun medya şirketlerini aldı” diye konuştu.

Ahmet Hakan Yıldırım Demirören'e neler demiş neler!

EN BÜYÜK MEDYA GRUBU OLDU: Milliyet ve Vatan gazetelerini 2011 yılında Aydın Doğan'dan satın alarak medya dünyasına adım atan Demirören Medya Grubu, yeni alımlarda birlikte medya sektörünün en büyüğü haline geldi...

NELER VAR?: Doğan Medya Grubu bünyesinde bulunan kuruluşların tamamı şöyle: Kanal D, CNN Türk, tv2, Dream TV, Dream Türk, Hürriyet, Posta, Fanatik, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Burda Dergi, Doğan Egmont, Doğan Kitap, Dergi Pazarlama ve Planlama (DPP)

Doğan Medya'da neler olacak? Cem Küçük'ten bomba paylaşım...