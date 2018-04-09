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Doğan Medya devredildi! Aydın Doğan neden 'kaşarlandık' dedi?

Doğan Medya devredildi! Aydın Doğan neden 'kaşarlandık' dedi?

Doğan Medya Grubu'nun Demirören Medya Grubu'na devir teslim töreni Doğan Medya Center'da yapıldı... Aydın Doğan, "Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" dedi...

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 11:51 - Güncelleme: 09-04-2018 12:41

Bünyesinde Hürriyet ve Posta gazeteleri ile CNN Türk, Kanal D gibi televizyon kanalları, YAYSAT ile D Smart'ın da bulunduğu Doğan Medya Grubu yeni sahibi Demirören Medya Grubu'na devredildi. Devir teslim töreninde Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören hazır bulundu. Erdoğan Demirören binaya gelmesine rağmen sağlık sorunları nedeniyle törene katılmadı. Aydın Doğan, "Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?" ifadesini kullandı. Yıldırım Demirören de çalışanlardan "önyargılarını bırakmalarını" istedi...

Bağcılar'daki Hürriyet gazetesi binasında düzenlenen tören öncesi Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'a, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören tarafından plaket verildi. Daha sonra devir teslim törenine geçildi. Törene Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Yıldırım Demirören, Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Meltem Demirören Oktay ve Tayfun Demirören ile aileler katıldı.

Aydın Doğan, Doğan Medya Grubu'nu 1.1 milyar dolara Erdoğan Demirören'e satmıştı. Doğan, geçen hafta düzenlenen veda töreninde Demirören'in kendisine kimseyi işten çıkarmayacağını söylediğini aktarmıştı. Devir teslim töreninde Aydın Doğan şunları söyledi:

- Milliyet'i devrederken Hasan Pulur'un omzuna yaslanmıştım. Ve yaslanırken 'Hocam, omzuna yaslanıyorum' dedim. Hasan Pulur da 'Sizi heyecanlı gördüm' deyince 'Beni dışarı kaçır' dedim...

- Eski dostuma devrediyorum amiral gemisini, Erdoğan Bey ile daha iyi yerlere gidecektir. Şu anda yönetim bizde görünüyor, ama tabii ki kendi yöneticilerini getirecektir. Kanuni devir süresi henüz bitmedi. Şu anda sorumluluklar bizim üzerimizde. Ay sonuna kadar hukuki süreç tamamlanacak.

- Ben gemiyi kazasız, belasız limana yanaştırdım. Milliyet'i satarken çok heyecanlanmıştım. Artık heyecanlanmıyorum. Artık biraz kaşarlandık mı ne yaptık?"

Meltem Demirören kimdir eşi nereli? Erdoğan Demirören'in kızı

DEMİRÖREN: 'BÜYÜK DENİZLERE AÇILMA SIRASI BİZDE'... Yıldırım Demirören de medya sektöründe yeni olmadıklarını ifade ederek, "Kalıcı olan kurumlar ve bu kurumlara can veren emekçiler ve gazetecilerdir. Satışa ilişkin gerçeği yansıtmayan şeyler yazıldı. Aklınızda çok soru var. Bunların tek bir cevabı yok, hep birlikte çözeceğiz. Babam Erdoğan Demirören ‘ülkem, bayrağım söz konusuyla her sorunun üstesinden geliriz' der. Şimdi büyük denizlere açılma sırası bizde. Bu yolculuğu hep birlikte yapacağız" diye konuştu.

ÖNYARGILARINIZDAN UZAK DURUN... Demirören, "Üzerine çok yazıldı, gerçekleri yansıtmayan spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilmenizi isteriz ki, birlikte ortak tarihimize sahip çıkacağız. Sizlerden tek ricamız önyargılarınızdan uzak durmanız, kendinize ve kurumlarınıza güvenmenizdir" dedi.

Erdoğan Demirören kimdir nereli? Hürriyet'in yeni sahibi eşi çocukları

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ADİ BAKALM. 09 Nisan 2018 12:58 BU HÜRRİYETİN DE SONU GELDİ,YANDAŞLARA ZİYAFET OLMUŞTUR,AMA BİZ YOKUZ OKURLAR OLARAK.

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KİMDİR ?
Meltem Demirören
MELTEM DEMİRÖREN KİMDİR?

Aydın Doğan'ın kızlarının yönettiği Doğan medyayı artık Erdoğan Demirören'in kızı Meltem Demirören yönetecek. Peki kimdir Meltem Demirören eşi kim ve ne iş yapıyor? İşte Meltem Demirören hakkında merak edilenler; Erdoğ

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