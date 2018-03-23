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Doğan grubu neden satıldı? İşte herkesin merak ettiği neden

Doğan grubu neden satıldı? İşte herkesin merak ettiği neden

Doğan Medya Grubu'nun Erdoğan Demirören'e satılması gündeme bomba gibi düştü. Herkes Aydın Doğan'ın bu kararı neden aldığını merak ediyor. Aydın Doğan yaptığı açıklamada sebep olarak ilerlemiş yaşını gösterse de nedenin çok başka olduğu tahmin ediliyor. Fatih Altaylı bugünkü yazısında bu kararın sebeblerini yazdı...

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 13:21 - Güncelleme: 23-03-2018 13:21

Doğan Medya Grubu, Hürriyet, Posta, Fanatik, DHA, Kanal D, CNN Türk, D-Smart, Yaysat gibi varlıklarını Demirören Grubu'na satacağını açıklamıştı. Karar sonrası en çok merak edilen konu ise Aydın Doğan'ın neden böyle bir satışa gittiği oldu. İşte Aydın Doğan'ın medya grubunu satmasının arkasındaki asıl sebep ve bilinmeyenler...

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011’de Milliyet ve Vatan’ı sattığı Erdoğan Demirören’le Doğan Medya Grubu’nun satışı konusunda anlaştı.

Bu anlaşma sonrası Aydın Doğan'ın bu satış kararına ilişkin bir çok iddia ortaya atılsada kararın arkasındaki neden çok farklı...HaberTürk gazetesinden Fatih Altaylı, medya sektöründeki bu dev satışın nedeniyle ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

HERKES DOĞAN NİYE SATTI SORUSUNA YANIT ARIYOR: “Doğan niye sattı?” sorusuna yanıt arıyor herkes. Tek bir nedenden sattığını zannetmiyorum. Bence asıl mesele, grubun grup olma özelliğini bir süredir yitirmiş olması. Mehmet Ali Yalçındağ’ın grubun başına getirilip aile içi tartışmalardan dolayı ayrılmak zorunda kalmasının ardından grup çok başlı hale geldi.

Hürriyet - Kanal D ve CNN Türk kaça satıldı? İşte bomba rakam

ŞİRKETİN ZARARLARI HÜRRİYET'İ SIKINTIYA SOKTU

Yurtdışında yıllar önce alınmış bir reklam pazarlama şirketinin zararları Hürriyet’i sıkıntıya soktu. Star TV’nin satılmasından sonra piyasadaki hâkimiyetini yitiren ve kötü yönetilen Kanal D, büyük kârlardan büyük zararlara döndü. Grubun Posta Gazetesi dışında kâr eden hiçbir yayın şirketi kalmadı.

HIRSLAR ÖN PLANA ÇIKINCA ÇAREYİ SATMAKTA BULDU

Aydın Doğan giderek eriyen grubu yeniden kontrol altına alıp yönetebilecek ne yaşta, ne de dinamizmdeydi. Grupta uyum ve eşgüdüm sağlanamayınca, hırslar ön plana çıkınca geriye kalan tek çare satmaktı. Ve sattı.

BORSA DEĞERİNİN ALTINA DÜŞMÜŞTÜ

5 yıl önce 2.2 milyar dolar teklif edilen grubun borçlar düşüldükten sonra 890 milyon dolara gitmesi aslında satışta geç bile kalındığını gösteriyor. Çünkü borsa değeri bunun bile altına inmişti.

Flaş iddia! Aydın Doğan onları da satıyor...

Aydın Doğan'dan veda mesajı

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 13:30 gerçek neden zenginler mallarını satıp paralarıyla ülkeyi terkediyor.

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KİMDİR ?
Fatih Altaylı
FATİH ALTAYLI KİMDİR?

Galatasaray Lisesi mezunudur. Gazeteciliğe Cumhuriyet gazetesinde spor muhabirliği yaparak başlayan Fatih Altaylı 1993 yılında Türkiye'nin en popüler radyolarından biri olan Best FM'i kurdu. 1994'te girdiği Show TV ve Show Radyoda radyo ya

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